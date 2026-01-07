Рейтинг@Mail.ru
Японию трясет второй день подряд: зафиксированы еще 33 подземных удара
Японию трясет второй день подряд: зафиксированы еще 33 подземных удара
2026-01-07
2026-01-07T09:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 33 подземных толчка зафиксировали в районе японской префектуры Симанэ, где накануне произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства страны.Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Симанэ накануне утром – очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5.1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2.8.После землетрясения было предупреждение, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.Землетрясения магнитудой 4.2 и 5.3 произошли в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил4 января подземные толчки магнитудой 4.1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
япония, новости, стихия, сейсмология, землетрясение
08:47 07.01.2026 (обновлено: 09:00 07.01.2026)
 
Сейсмограф. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 33 подземных толчка зафиксировали в районе японской префектуры Симанэ, где накануне произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства страны.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Симанэ накануне утром – очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.
Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5.1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2.8.
После землетрясения было предупреждение, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.
Землетрясения магнитудой 4.2 и 5.3 произошли в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил
4 января подземные толчки магнитудой 4.1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.
