Японию трясет второй день подряд: зафиксированы еще 33 подземных удара

2026-01-07T08:47

2026-01-07T08:47

2026-01-07T09:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 33 подземных толчка зафиксировали в районе японской префектуры Симанэ, где накануне произошло землетрясение, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного метеорологического агентства страны.Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Симанэ накануне утром – очаг залегал на глубине 11 километров. Угроза цунами не объявлялась. В районе эпицентра землетрясения сила подземных толчков составила 5+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. Пострадали девять человек.Самым сильным афтершоком стал подземный толчок магнитудой 5.1, который произошел через десять минут после основного землетрясения. Самыми слабыми стали несколько толчков магнитудой 2.8.После землетрясения было предупреждение, что в течение недели будет сохраняться опасность новых сильных землетрясений.Землетрясения магнитудой 4.2 и 5.3 произошли в ночь на вторник в Тихом океане и Охотском море вблизи побережья северных и южных Курил4 января подземные толчки магнитудой 4.1 зафиксировали в Сочи. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 39 километрах к северо-западу от Сочи и в 9 километрах к юго-востоку от Лазаревского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

