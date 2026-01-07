https://crimea.ria.ru/20260107/vsu-pytalis-atakovat-bespilotnikami-krym-i-chechnyu-1152230123.html

Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один вражеский дрон был сбит над Крымом и еще один – над территорией Чеченской Республики, уточнили в МО РФ.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу

