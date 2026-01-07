Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260107/vsu-pytalis-atakovat-bespilotnikami-krym-i-chechnyu-1152230123.html
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню - РИА Новости Крым, 07.01.2026
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T10:06
2026-01-07T10:21
новости
новости крыма
крым
чечня
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости сво
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один вражеский дрон был сбит над Крымом и еще один – над территорией Чеченской Республики, уточнили в МО РФ.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
крым
чечня
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_76e9eb76efc0922566e7930c03472847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крым, чечня, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво, атаки всу
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню

ВСУ пытались атаковать Крым и Чечню беспилотниками – за два часа сбили два дрона

10:06 07.01.2026 (обновлено: 10:21 07.01.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один вражеский дрон был сбит над Крымом и еще один – над территорией Чеченской Республики, уточнили в МО РФ.
В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
 
НовостиНовости КрымаКрымЧечняПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости СВОАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния