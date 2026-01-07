https://crimea.ria.ru/20260107/vsu-pytalis-atakovat-bespilotnikami-krym-i-chechnyu-1152230123.html
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T10:06
2026-01-07T10:06
2026-01-07T10:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО утром в среду сбили два украинских беспилотника над Крымом и Чечней. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Один вражеский дрон был сбит над Крымом и еще один – над территорией Чеченской Республики, уточнили в МО РФ.В ночь на среду средства российской ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего над регионами России за ночь ликвидировали девять вражеских дронов, сообщили ранее в Минобороны РФ.Накануне вечером с 20 до 23 часов над Крымом, Черным и Азовским морями были нейтрализованы 11 украинских дронов, столько же сбили над полуостровом и акваториями морей во второй половине дня вторника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаПод удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелкеНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
10:06 07.01.2026 (обновлено: 10:21 07.01.2026)