Рейтинг@Mail.ru
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260107/vremennye-vlasti-venesuely-soglasilis-peredat-ssha-podsanktsionnuyu-neft-1152246052.html
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T20:23
2026-01-07T20:23
новости
нефть
венесуэла
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_382fe482b070d15afa75fc9c1ba2ada0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемКакую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка
венесуэла
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7d256621144ce8f573c895952044b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, нефть, венесуэла, сша, в мире
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть

Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть – Белый дом

20:23 07.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это была подпадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединенных Штатов, и временные власти (Венесуэлы – ред.) согласились передать эту нефть Соединенным Штатам, так что она очень скоро прибудет сюда, домой", – цитирует Левитт РИА Новости.
Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Какую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение
"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка
 
НовостиНефтьВенесуэлаСШАВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния