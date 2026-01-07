https://crimea.ria.ru/20260107/vremennye-vlasti-venesuely-soglasilis-peredat-ssha-podsanktsionnuyu-neft-1152246052.html
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемКакую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка
