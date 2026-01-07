https://crimea.ria.ru/20260107/vertolet-rukhnul-na-bazu-otdykha-v-permskom-krae--pogibli-lyudi-1152239604.html
Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди
Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди
В Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T14:41
2026-01-07T14:41
2026-01-07T18:10
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пермский край
новости
вертолет
авиакатастрофа
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.На земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили спасатели.В Приморском крае сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе. Предварительно, три автомобиля провалились под воду ранним утром, еще один – в течение дня. Кроме того, под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон до того, как машина полностью оказалась под водой.
пермский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пермский край, новости, вертолет, авиакатастрофа, видео
Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди
Вертолет разбился на базе отдыха в Пермском крае – погибли два человека
14:41 07.01.2026 (обновлено: 18:10 07.01.2026)