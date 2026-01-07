https://crimea.ria.ru/20260107/vertolet-rukhnul-na-bazu-otdykha-v-permskom-krae--pogibli-lyudi-1152239604.html

Вертолет рухнул на базу отдыха в Пермском крае – погибли люди

2026-01-07T14:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Пермском крае при крушении вертолета погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС по региону.На земле разрушений нет. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили спасатели.В Приморском крае сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе. Предварительно, три автомобиля провалились под воду ранним утром, еще один – в течение дня. Кроме того, под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон до того, как машина полностью оказалась под водой.

2026

