Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.По данным политолога, для сохранения уровня добычи нефти в Венесуэле хотя бы в районе миллиона баррелей в сутки нужны инвестиции в 50 миллиардов долларов в следующие 15 лет. А для увеличения добычи до показателей 90-х годов – в 3 миллиона баррелей в сутки – понадобятся уже почти 200 миллиардов долларов."При этом еще желателен рост цен на нефть до 80 или в идеале 100 долларов за баррель. ExxonMobil (американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире – ред.) интереснее добывать нефть в соседней Гайане. Conoco (американская нефтяная компания – ред.) до сих пор не может простить Венесуэле потери в 12 миллиардов долларов после национализации их бизнеса в 2006 году. Остается только Chevron (крупнейшая интегрированная энергетическая компания США – ред.). Последний и так вывозит из Венесуэлы по 150 тысяч баррелей нефти в сутки", – констатировал эксперт.Он напомнил, что сейчас американский президент Дональд Трамп требует от Каракаса предоставить 30-50 миллионов баррелей в виде своеобразной “контрибуции”. Однако, по мнению эксперта, на фоне хаоса внутри Венесуэлы потребуется много времени, чтобы эта нефть добралась до США. Кроме того, она существенно не поможет Америке, которая и так импортирует 8-9 миллионов баррелей нефти в сутки.Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемКакую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка

