Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260107/venesuelskaya-neft-dlya-ssha--v-chem-proschet-trampa-1152238526.html
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа
Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T17:07
2026-01-07T17:07
дональд трамп
мнения
малек дудаков
нефть
венесуэла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0a1c3c17c09c3abcee27475fbfd526.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.По данным политолога, для сохранения уровня добычи нефти в Венесуэле хотя бы в районе миллиона баррелей в сутки нужны инвестиции в 50 миллиардов долларов в следующие 15 лет. А для увеличения добычи до показателей 90-х годов – в 3 миллиона баррелей в сутки – понадобятся уже почти 200 миллиардов долларов."При этом еще желателен рост цен на нефть до 80 или в идеале 100 долларов за баррель. ExxonMobil (американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире – ред.) интереснее добывать нефть в соседней Гайане. Conoco (американская нефтяная компания – ред.) до сих пор не может простить Венесуэле потери в 12 миллиардов долларов после национализации их бизнеса в 2006 году. Остается только Chevron (крупнейшая интегрированная энергетическая компания США – ред.). Последний и так вывозит из Венесуэлы по 150 тысяч баррелей нефти в сутки", – констатировал эксперт.Он напомнил, что сейчас американский президент Дональд Трамп требует от Каракаса предоставить 30-50 миллионов баррелей в виде своеобразной “контрибуции”. Однако, по мнению эксперта, на фоне хаоса внутри Венесуэлы потребуется много времени, чтобы эта нефть добралась до США. Кроме того, она существенно не поможет Америке, которая и так импортирует 8-9 миллионов баррелей нефти в сутки.Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемКакую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/0e/1119256415_905:860:2489:2048_1920x0_80_0_0_a57a7ccdc8dbb4415287bc455830f526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, мнения, малек дудаков, нефть, венесуэла
Венесуэльская нефть для США – в чем просчет Трампа

Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям – мнение

17:07 07.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки
Нефтяные станки - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Добыча нефти в Венесуэле невыгодна американским компаниям, ресурс существенно не поможет Америке, а президент США Дональд Трамп получит обвинения в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике Штатов. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
"Американские нефтяные гиганты пытаются осторожно отстраниться от грандиозных планов Трампа по поводу Венесуэлы. С нынешними ценами на нефть разрабатывать новые месторождения на территории Венесуэлы не представляется перспективным или даже в принципе прибыльным", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По данным политолога, для сохранения уровня добычи нефти в Венесуэле хотя бы в районе миллиона баррелей в сутки нужны инвестиции в 50 миллиардов долларов в следующие 15 лет. А для увеличения добычи до показателей 90-х годов – в 3 миллиона баррелей в сутки – понадобятся уже почти 200 миллиардов долларов.
"При этом еще желателен рост цен на нефть до 80 или в идеале 100 долларов за баррель. ExxonMobil (американская компания, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире – ред.) интереснее добывать нефть в соседней Гайане. Conoco (американская нефтяная компания – ред.) до сих пор не может простить Венесуэле потери в 12 миллиардов долларов после национализации их бизнеса в 2006 году. Остается только Chevron (крупнейшая интегрированная энергетическая компания США – ред.). Последний и так вывозит из Венесуэлы по 150 тысяч баррелей нефти в сутки", – констатировал эксперт.
Он напомнил, что сейчас американский президент Дональд Трамп требует от Каракаса предоставить 30-50 миллионов баррелей в виде своеобразной “контрибуции”. Однако, по мнению эксперта, на фоне хаоса внутри Венесуэлы потребуется много времени, чтобы эта нефть добралась до США. Кроме того, она существенно не поможет Америке, которая и так импортирует 8-9 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Кстати, похожие проблемы проявятся и в Гренландии, где на пути любых планов о добыче редкоземов встанут неудобные вопросы о целесообразности и прибыльности. И демократы будут все чаще их задавать, обвиняя Белый дом в отсутствии стратегии и игнорировании реальных проблем в экономике США вроде инфляции и растущей безработицы", – считает политолог.

Белый дом ранее предложил разработать план восстановления инфраструктуры в Венесуэле за счет американских инвестиций. Это вызвало лавину критики, также со стороны лидеров MAGA-движения, заявлял ранее Дудаков.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования. МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Какую роль США отвели РФ и Украине при нападении на Венесуэлу - мнение
"Я честный человек": Мадуро сделал заявление в суде Нью-Йорка
 
Дональд ТрампМненияМалек ДудаковНефтьВенесуэла
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния