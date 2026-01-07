https://crimea.ria.ru/20260107/v-venesuele-obyavili-traur-1152228277.html

В Венесуэле объявили траур

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и... РИА Новости Крым, 07.01.2026

венесуэла

удары сша по венесуэле

траур

новости

в мире

сша

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в эфире телеканала VTV объявила в стране семидневный национальный траур в память о погибших, защищавших страну и президента Николаса Мадуро при нападении США.По словам политика, объявление траура связано с гибелью молодых людей – власти считают их мучениками, павшими на защите страны от внешней агрессии. Родригес подчеркнула, что Венесуэла должна сохранить внутренний мир, и призвала к прекращению давления и нападок на республику.Министр обороны страны ранее сообщил, что при похищении Мадуро и его супруги американские военные убили значительную часть команды безопасности президента Венесуэлы, а также случайных людей. Министр не уточнил числа погибших. В правительстве Кубы заявили, что 32 кубинца погибли при нападении США – в бою или при бомбардировках.Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венесуэла

сша

