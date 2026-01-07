В Сочи произошло массовое отравление детей-спортсменов

https://crimea.ria.ru/20260107/v-sochi-proizoshlo-massovoe-otravlenie-detey-sportsmenov-1152237109.html
Приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Краснодарского края.Сейчас пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое отравление в доме престарелых – задержан гендиректорМассовое отравление в Бурятии: сальмонеллу нашли у 11 пациентов25 детей отравились на базе отдыха в Дагестане
