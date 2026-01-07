https://crimea.ria.ru/20260107/v-sochi-proizoshlo-massovoe-otravlenie-detey-sportsmenov-1152237109.html

В Сочи произошло массовое отравление детей-спортсменов

Приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Приехавшие на сборы юные спортсмены массово отравились в гостинице в сочинском поселке Лоо. Об этом сообщили в среду в прокуратуре Краснодарского края.Сейчас пострадавшим детям и их сопровождающим оказывается необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Прокуратурой Лазаревского района города Сочи организована проверка.

