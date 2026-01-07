https://crimea.ria.ru/20260107/v-sevastopole-zakryli-reyd-vtoroy-raz-za-den-1152246377.html

В Севастополе закрыли рейд второй раз за день

2026-01-07T21:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

