В Севастополе слышны взрывы
В Севастополе слышны взрывы - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Севастополе слышны взрывы
В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T11:37
2026-01-07T11:37
2026-01-07T11:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в среду в течение дня будут слышны громкие звуки в связи с противодиверсионными тренировками военных. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в рамках тренировок запланировано гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
