В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус
В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус
Сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T12:22
2026-01-07T12:22
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
автомобиль
приморский край
приморье
транспорт
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.Предварительно, три автомобиля провалились под воду ранним утром, еще один – в течение дня. Кроме того, под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон до того, как машина полностью оказалась под водой.
приморский край
приморье
новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), автомобиль, приморский край, приморье, транспорт, происшествия
В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус

Четыре машины и микроавтобус провалились под лед в Приморье

12:22 07.01.2026
 
Четыре машины и микроавтобус провалились под лед в Приморье
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
"Сегодня в Амурском заливе, в районе устья реки Раздольная под лед ушли сразу пять автомобилей", – сказано в сообщении.
Предварительно, три автомобиля провалились под воду ранним утром, еще один – в течение дня. Кроме того, под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон до того, как машина полностью оказалась под водой.
"Для обследования места происшествия работала водолазная группа МЧС России. Погибших и пострадавших нет", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
