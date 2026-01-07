https://crimea.ria.ru/20260107/v-primore-pod-led-ushli-srazu-chetyre-avtomobilya-i-mikroavtobus-1152235009.html
В Приморье под лед ушли сразу четыре автомобиля и микроавтобус
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Сразу четыре машины и пассажирский микроавтобус ушли под лед в Амурском заливе, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.Предварительно, три автомобиля провалились под воду ранним утром, еще один – в течение дня. Кроме того, под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон до того, как машина полностью оказалась под водой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледяная глыба придавила ребенка во время игрыСемья на внедорожнике провалилась под лед и погиблаВ Минздраве РК рассказали о состоянии провалившегося под лед мальчика
приморский край
приморье
