В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне
В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне
2026-01-07T15:46
2026-01-07T15:46
2026-01-07T15:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 21-летний житель Оренбургской области издевался над ребенком, а затем утопил его в ванне, сообщает в среду Следком по региону.По данным следствия, трагедия произошла ночью 6 января в квартире обвиняемого в городе Бузулук. Злоумышленник сначала применил к ребенку насилие, а затем утопил его в ванне с водой.Сейчас фигуранта заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приговор убийце пятилетней девочки в Крыму: пожизненноеВ Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего братаМужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
