В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне
В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне
21-летний житель Оренбургской области издевался над ребенком, а затем утопил его в ванне, сообщает в среду Следком по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 21-летний житель Оренбургской области издевался над ребенком, а затем утопил его в ванне, сообщает в среду Следком по региону.По данным следствия, трагедия произошла ночью 6 января в квартире обвиняемого в городе Бузулук. Злоумышленник сначала применил к ребенку насилие, а затем утопил его в ванне с водой.Сейчас фигуранта заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Приговор убийце пятилетней девочки в Крыму: пожизненноеВ Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего братаМужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
В Оренбургской области мужчина утопил маленького ребенка в ванне

15:46 07.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. 21-летний житель Оренбургской области издевался над ребенком, а затем утопил его в ванне, сообщает в среду Следком по региону.
По данным следствия, трагедия произошла ночью 6 января в квартире обвиняемого в городе Бузулук. Злоумышленник сначала применил к ребенку насилие, а затем утопил его в ванне с водой.
"Следственными органами мужчина задержан. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, свою вину в совершении инкриминируемого ему деянии признал полностью", – сказано в сообщении.
Сейчас фигуранта заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы, расследование продолжается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Приговор убийце пятилетней девочки в Крыму: пожизненное
В Сочи подросток зарезал мать и пытался убить младшего брата
Мужчина жестоко убил бывшую жену на глазах у ребенка – приговор суда
Оренбургская областьНовостидетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Убийство
 
Лента новостейМолния