В Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион
В Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Краснодаре мужчина избил на улице девушек и сбежал в соседний регион
В Краснодаре 29-летний мужчина избил на улице двух незнакомых девушек, сообщает в среду пресс-служба Следкома по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T13:30
2026-01-07T13:30
2026-01-07T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Краснодаре 29-летний мужчина избил на улице двух незнакомых девушек, сообщает в среду пресс-служба Следкома по региону.Нападавший избил девушек, скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан на территории Республики Адыгея. Расследование уголовного дела о хулиганстве продолжается. Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.
