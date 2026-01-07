В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий численностью более 10 человек в заведениях общепита, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек", – сказано в сообщении.
Губернатор отметил, что это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, подчеркнул он.
И обратился с просьбой к жителям и руководителям организаций отнестись с пониманием к этому решению.
В Херсонской области из-за теракта в Хорлах был отменен указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.