В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите

В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите - РИА Новости Крым, 07.01.2026

В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий в общепите

В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий численностью более 10 человек в заведениях общепита, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области запретили проведение массовых мероприятий численностью более 10 человек в заведениях общепита, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор отметил, что это вынужденная, но необходимая мера для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, подчеркнул он.И обратился с просьбой к жителям и руководителям организаций отнестись с пониманием к этому решению.В Херсонской области из-за теракта в Хорлах был отменен указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

