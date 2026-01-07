https://crimea.ria.ru/20260107/v-britanii-nazvali-uslovie-otpravki-voysk-na-ukrainu-1152243570.html

В Британии назвали условие отправки войск на Украину

В Британии назвали условие отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 07.01.2026

В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Великобритания может направить войска на Украину с одобрения парламента и после прекращения боевых действий. Такое условия обозначил в среду премьер-министр... РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину с одобрения парламента и после прекращения боевых действий. Такое условия обозначил в среду премьер-министр страны Кир Стармер.Стармер также сообщил, что накануне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским была согласована декларация о намерении развернуть силы в случае заключения мирного соглашения. Размер британского контингента, который может быть отправлен на Украину, по словам премьера Британии, пока не определен.Ранее Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне прошла в Париже во вторник, в ее ходе обсуждались, в частности, так называемые "гарантии безопасности" для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США не подписали декларацию о гарантиях безопасности УкраинеКоалиция желающих подготовила план размещения войск на УкраинеКогда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение

