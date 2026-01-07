Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали условие отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Британии назвали условие отправки войск на Украину
В Британии назвали условие отправки войск на Украину - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Британии назвали условие отправки войск на Украину
Великобритания может направить войска на Украину с одобрения парламента и после прекращения боевых действий. Такое условия обозначил в среду премьер-министр... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T18:39
2026-01-07T18:39
новости
украина
великобритания
кир стармер
западная помощь украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину с одобрения парламента и после прекращения боевых действий. Такое условия обозначил в среду премьер-министр страны Кир Стармер.Стармер также сообщил, что накануне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским была согласована декларация о намерении развернуть силы в случае заключения мирного соглашения. Размер британского контингента, который может быть отправлен на Украину, по словам премьера Британии, пока не определен.Ранее Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне прошла в Париже во вторник, в ее ходе обсуждались, в частности, так называемые "гарантии безопасности" для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США не подписали декларацию о гарантиях безопасности УкраинеКоалиция желающих подготовила план размещения войск на УкраинеКогда закончится обсуждение "мирного плана" по Украине – мнение
В Британии назвали условие отправки войск на Украину

Британия может направить войска на Украину после одобрения парламента – Стармер

18:39 07.01.2026
 
© AP Photo Kin CheungФлаг Британии перед зданием парламента в Лондоне
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне
© AP Photo Kin Cheung
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Великобритания может направить войска на Украину с одобрения парламента и после прекращения боевых действий. Такое условия обозначил в среду премьер-министр страны Кир Стармер.
"Я буду информировать Палату общин по мере развития ситуации, и если войска будут введены в соответствии с подписанной декларацией, я поставлю этот вопрос на голосование в Палате представителей", – цитирует РИА Новости заявление Стармера, сделанное в британском парламенте.
Стармер также сообщил, что накануне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским была согласована декларация о намерении развернуть силы в случае заключения мирного соглашения. Размер британского контингента, который может быть отправлен на Украину, по словам премьера Британии, пока не определен.
Ранее Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне прошла в Париже во вторник, в ее ходе обсуждались, в частности, так называемые "гарантии безопасности" для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.
