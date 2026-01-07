https://crimea.ria.ru/20260107/v-belgorodskoy-oblasti-potushili-pozhar-na-neftebaze-posle-udara-vsu-1152236943.html
В Белгородской области потушили пожар на нефтебазе после удара ВСУ
В Белгородской области потушили пожар на нефтебазе после удара ВСУ - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В Белгородской области потушили пожар на нефтебазе после удара ВСУ
В Белгородской области потушили пожар на территории нефтебазы, возникший после атаки ВСУ накануне. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T12:57
2026-01-07T12:57
2026-01-07T12:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Белгородской области потушили пожар на территории нефтебазы, возникший после атаки ВСУ накануне. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезд, отметил Гладков.В ночь на вторник киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра для талантливых детей и творческой молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с КрымомВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
В Белгородской области потушили пожар на нефтебазе после удара ВСУ
Пожар на нефтебазе после атаки ВСУ на Белгородскую область потушили