Ураган со снегом и грозами идет на Кубань - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
Ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня, информирует в среду... РИА Новости Крым, 07.01.2026
краснодарский край
кубань
новости
погода
прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня, информирует в среду Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В горах 8 января и утром 9 числа порывы ветра могут достигать 30-35 м/с. На малых реках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.
Новости
краснодарский край, кубань, новости, погода, прогноз
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань

Ураганный ветер со снегом и грозами будет бушевать на Кубани три дня

15:10 07.01.2026 (обновлено: 15:22 07.01.2026)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин
Штормовые тучи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня, информирует в среду Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"Вечером и до конца суток 8 января, а также в течение суток 9 января местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20-25 м/с", – предупреждают синоптики.
В горах 8 января и утром 9 числа порывы ветра могут достигать 30-35 м/с. На малых реках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.

"Днем и до конца суток 9 января, а также ночью и утром 10 января в Краснодарском крае ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевое отложение, на дорогах гололедица", – добавили в центре по гидрометеорологии.

Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
На реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня воды
Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человек
 
Краснодарский крайКубаньНовостиПогодаПрогноз
 
