Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
Ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня, информирует в среду... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T15:10
2026-01-07T15:10
2026-01-07T15:22
краснодарский край
кубань
новости
погода
прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек ожидаются на Кубани в ближайшие три дня, информирует в среду Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В горах 8 января и утром 9 числа порывы ветра могут достигать 30-35 м/с. На малых реках бассейна реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок и выше.Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. Как сообщала пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятникНа реках Краснодарского края прогнозируют опасный подъем уровня водыСнегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человек
Ураган со снегом и грозами идет на Кубань
15:10 07.01.2026 (обновлено: 15:22 07.01.2026)