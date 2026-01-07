https://crimea.ria.ru/20260107/ssha-zakhvatili-esche-odin-tanker-1152243411.html
США захватили еще один танкер
Военные США в среду захватили танкер "Sophia" в Карибском море, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Военные США в среду захватили танкер "Sophia" в Карибском море, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).Береговая охрана США сопровождает судно в Штаты для окончательной стоянки, отмечается в публикации.Ранее в среду стало известно об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима, сообщило Европейское командование ВС США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:37 07.01.2026 (обновлено: 18:37 07.01.2026)