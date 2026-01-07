Рейтинг@Mail.ru
США захватили еще один танкер - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США захватили еще один танкер
США захватили еще один танкер - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США захватили еще один танкер
Военные США в среду захватили танкер "Sophia" в Карибском море, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM). РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Военные США в среду захватили танкер "Sophia" в Карибском море, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).Береговая охрана США сопровождает судно в Штаты для окончательной стоянки, отмечается в публикации.Ранее в среду стало известно об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима, сообщило Европейское командование ВС США.
РИА Новости Крым
новости, танкер, сша, санкции, карибское море
США захватили еще один танкер

ВС США захватили танкер "Sophia" в Карибском море

17:37 07.01.2026 (обновлено: 18:37 07.01.2026)
 
© U.S. Southern CommandСША захватили танкер "Sophia" в водах Карибского моря
США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря
© U.S. Southern Command
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Военные США в среду захватили танкер "Sophia" в Карибском море, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).
"В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море", – цитирует РИА Новости сообщение командования в соцсети X.
Береговая охрана США сопровождает судно в Штаты для окончательной стоянки, отмечается в публикации.
Ранее в среду стало известно об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима, сообщило Европейское командование ВС США.
Лента новостейМолния