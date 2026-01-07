США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
США требуют от властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией и Китаем – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. США потребовали от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, утверждает телеканал ABC.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа сказала временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес, что режим должен выполнить требования Белого дома прежде, чем сможет добывать больше нефти", – цитирует РИА Новости сообщение телеканала.
Как утверждается в публикации, первое требование в списке – отказ от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.
Кроме того, по информации телеканала, Венесуэла должна согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.
ABC пишет также, что госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям США, что, по оценке властей страны, "у Каракаса есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов".
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.
Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.
Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.
Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.
Все о ситуации – по ссылке >>>