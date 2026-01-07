https://crimea.ria.ru/20260107/ssha-trebuyut-ot-venesuely-otkaza-ot-sotrudnichestva-s-rossiey-i-kitaem-1152227972.html

США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем

США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем - РИА Новости Крым, 07.01.2026

США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем

США потребовали от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, утверждает телеканал ABC. РИА Новости Крым, 07.01.2026

2026-01-07T08:07

2026-01-07T08:07

2026-01-07T08:07

новости

сша

венесуэла

удары сша по венесуэле

марко рубио

куба

иран

россия

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1e/1118887697_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_9c554fb69e3b57d79492459b748c8c9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. США потребовали от новых властей Венесуэлы отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем, Ираном и Кубой, утверждает телеканал ABC.Как утверждается в публикации, первое требование в списке – отказ от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.Кроме того, по информации телеканала, Венесуэла должна согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти.ABC пишет также, что госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям США, что, по оценке властей страны, "у Каракаса есть всего пара недель до того, как он станет финансово несостоятельным без продажи своих нефтяных запасов".Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе у прогремели взрывы, в одном из главных портов вспыхнули пожары. Атаке подверглись здание парламента, объекты газотранспортной инфраструктуры, а также в районе расположения резиденции вице-президента Венесуэлы, Минобороны и генерального командования.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии в отношении своей страны со стороны США с целью захвата стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле и теперь управляют этой, а президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Подобная участь, по его словам, может ожидать и Колумбию.Россия на заседании Совбеза ООН назвала действия США в Венесуэле разбоем и призвала освободить законного главу государства. Как подчеркну постпред РФ в ООН Василий Небензя, Россия решительно осуждает вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призывает американское руководство немедленно освободить законно избранного президента Николаса Мадуро и его супругу.Вечером 5 января задержанный США президент Венесуэлы Николас Мадуро на судебном заседании заявил, что все еще является главой своей страны. В свою очередь его супруга Силия Флорес заявила, что она полностью невиновна в предъявленных ей обвинениях США.Присягу временного президента Венесуэлы перед Национальной ассамблеей принесла Дельси Родригес.Все о ситуации – по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260106/obschestvo-raskololos-v-ssha-bunt-iz-za-plana-po-vosstanovleniyu-venesuely-1152217434.html

сша

венесуэла

куба

иран

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, марко рубио, куба, иран, россия, китай, в мире