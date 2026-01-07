Рейтинг@Mail.ru
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике, пишет... РИА Новости Крым, 07.01.2026
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер

США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер в Атлантике – СМИ

16:07 07.01.2026 (обновлено: 16:22 07.01.2026)
 
© RTНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
© RT
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике, пишет агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника.
"Операция проводится Береговой охраной и вооруженными силами США", – заявил чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
Подчеркивается, что попытка захвата может обострить напряженность в отношениях США с Россией. Также агентство указывает, что танкер ранее прошел через американскую морскую "блокаду" подсанкционных танкеров, отклонив попытки береговой охраны США подняться на его борт.
В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
Решают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США
 
