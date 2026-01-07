https://crimea.ria.ru/20260107/ssha-pytayutsya-zakhvatit-sleduyuschiy-pod-rossiyskim-flagom-neftyanoy-tanker-1152240846.html
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер
2026-01-07T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике, пишет агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника.Подчеркивается, что попытка захвата может обострить напряженность в отношениях США с Россией. Также агентство указывает, что танкер ранее прошел через американскую морскую "блокаду" подсанкционных танкеров, отклонив попытки береговой охраны США подняться на его борт.В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемПутин продлил запрет на экспорт российской нефтиРешают двое: как отразятся атаки Киева на танкеры на переговорах РФ и США
