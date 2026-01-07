Рейтинг@Mail.ru
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, пишет издание Politico. РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T09:39
2026-01-07T18:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, пишет издание Politico.По данным издания, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, но по итогам встречи документ был подписан только представителями "коалиции желающих", в которой Штаты не состоят.Встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне прошла в Париже во вторник, в ее ходе обсуждались, в частности, так называемые "гарантии безопасности" для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция также создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что вооруженные силы страны готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получит от Евросоюза 90 миллиардов евроКоалиция желающих подготовила план размещения войск на УкраинеЕС придется платить по счетам Украины - Дмитриев
новости, сша, в мире, европа, украина
США не подписали декларацию о гарантиях безопасности Украине

США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины – СМИ

09:39 07.01.2026 (обновлено: 18:18 07.01.2026)
 
Флаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, принятую по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже, пишет издание Politico.
"Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи – ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным издания, изначально ожидалось, что США подпишут декларацию, но по итогам встречи документ был подписан только представителями "коалиции желающих", в которой Штаты не состоят.
Встреча так называемой "коалиции желающих" на высшем уровне прошла в Париже во вторник, в ее ходе обсуждались, в частности, так называемые "гарантии безопасности" для Украины. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция также создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что вооруженные силы страны готовы взять на себя ответственность за безопасность в Черном море в случае подписания соглашения по урегулированию на Украине.
