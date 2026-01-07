https://crimea.ria.ru/20260107/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-snegom-obrushitsya-na-krym-1152229813.html

Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым

Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2026

Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым

Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие... РИА Новости Крым, 07.01.2026

2026-01-07T10:01

2026-01-07T10:01

2026-01-07T10:13

крымская погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.В этой связи спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь. Водителей просят воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим.В среду в Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принес на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человекВ реках Кубани опасно поднялась водаВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, прогноз