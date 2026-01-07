https://crimea.ria.ru/20260107/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-snegom-obrushitsya-na-krym-1152229813.html
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
2026-01-07T10:01
2026-01-07T10:01
2026-01-07T10:13
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.В этой связи спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь. Водителей просят воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим.В среду в Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принес на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человекВ реках Кубани опасно поднялась водаВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
