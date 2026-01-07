Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260107/shtormovoy-veter-s-dozhdyami-i-snegom-obrushitsya-na-krym-1152229813.html
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым
Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T10:01
2026-01-07T10:13
крымская погода
погода в крыму
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
прогноз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f53ebd64e4c1c9919dce5548316a6924.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.В этой связи спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь. Водителей просят воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим.В среду в Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принес на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человекВ реках Кубани опасно поднялась водаВ Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121576063_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e788e352091a9fbb69e4d938853dc734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, прогноз
Штормовой ветер с дождями и снегом обрушится на Крым

Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за штормового ветра с дождями и снегом

10:01 07.01.2026 (обновлено: 10:13 07.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение об опасной погоде объявлено в Крыму на 8 и 9 января. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону, в ближайшие два дня ожидаются снег и сильный ветер.
"Днем и до конца суток 8 января, 9 января в Крыму ожидаются дожди, 9 января переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели рекомендуют гражданам соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горнолесную местность, выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь. Водителей просят воздержаться от поездок, при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим.
В среду в Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды. Балканский циклон принес на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы, сообщает республиканский гидрометцентр.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Снегопад на Кубани обвалил крыши домов и обесточил 43 тысячи человек
В реках Кубани опасно поднялась вода
В Феодосии ветер валил деревья и повредил памятник
 
Крымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаПрогноз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния