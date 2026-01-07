https://crimea.ria.ru/20260107/shtormovoy-veter-i-silnye-dozhdi-nadvigayutsya-na-sevastopol-1152245206.html

Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь

Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.01.2026

Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь

В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь, они начнутся в ночь на четверг, 8 января. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь, они начнутся в ночь на четверг, 8 января. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускай домашних животных. В случае происшествия – звонить в МЧС по номеру "101".Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. А на Кубани ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

