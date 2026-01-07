Рейтинг@Mail.ru
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь
В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь, они начнутся в ночь на четверг, 8 января. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 07.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110152/23/1101522352_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_c48e204bb6264eeef27ebecf05384c73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь, они начнутся в ночь на четверг, 8 января. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.В спасательном ведомстве призвали отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускай домашних животных. В случае происшествия – звонить в МЧС по номеру "101".Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. А на Кубани ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек.
севастополь, мчс севастополя, новости севастополя, погода, прогноз
Штормовой ветер и сильные дожди надвигаются на Севастополь

На Севастополь обрушится штормовой ветер с сильными дождями

19:51 07.01.2026
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСильный шторм в Севастополе
Сильный шторм в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе ожидается сильный ветер и дождь, они начнутся в ночь на четверг, 8 января. Об этом предупредили в Главном управлении МЧС России по региону.
"Сильный ветер и дождь начнутся ночью и сохранятся днем. Синоптики сообщают, что в ночь на 8 января порывы юго-восточного ветра могут достигнуть 13-18 м/с. А днем 8 января ветер будет юго-западным и усилится до 17-22 м/с. Также ожидается дождь", – сказано в сообщении.
МЧС России по Севастополю напоминает, что при сильном ветре опасно у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов, в море и у моря.
В спасательном ведомстве призвали отказаться от дальних поездок, выходов в море и долгих пеших переходов, а также следить за пожилыми, маломобильными близкими и детьми и не выпускай домашних животных. В случае происшествия – звонить в МЧС по номеру "101".
Экстренное предупреждение об опасной погоде на 8 и 9 января объявлено также в Крыму. А на Кубани ожидается ураганный ветер с порывами до 35 м/с, а также снег, гололед и опасный подъем уровня рек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольМЧС СевастополяНовости СевастополяПогодаПрогноз
 
