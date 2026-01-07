Рейтинг@Mail.ru
Рождество в Крыму и Севастополе: как полуостров встретил святой праздник
7 января верующие в Крыму и Севастополе вместе со всеми православными христианами мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа – Рождество Христово. Как встретили святой праздник в Крыму и Севастополе – в фотоленте РИА Новости Крым.
Рождество в Крыму и Севастополе: как полуостров встретил святой праздник

Празднование Рождества Христова в Крыму и Севастополе

16:48 07.01.2026 (обновлено: 17:07 07.01.2026)
 
7 января верующие в Крыму и Севастополе вместе со всеми православными христианами мира отмечают один из главных праздников, который посвящен рождению Иисуса Христа – Рождество Христово. Как встретили святой праздник в Крыму и Севастополе – в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Празднично украшенный храм.

Рождество 2026. Симферополь
1 из 18

Празднично украшенный храм.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Перед Рождественской службой.

Рождество 2026. Симферополь
2 из 18

Перед Рождественской службой.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие собираются на праздничную службу.

Рождество 2026. Симферополь
3 из 18

Верующие собираются на праздничную службу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие собираются на праздничную службу.

Рождество 2026. Симферополь
4 из 18

Верующие собираются на праздничную службу.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Возле церковной лавки Свято-Троицкого собора в Симферополе.

Рождество 2026. Симферополь
5 из 18

Возле церковной лавки Свято-Троицкого собора в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Собор Святых Петра и Павла в Симферополе празднично украшен.

Рождество 2026. Симферополь
6 из 18

Собор Святых Петра и Павла в Симферополе празднично украшен.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Перед таинством Рождественской службы.

Рождество 2026. Симферополь
7 из 18

Перед таинством Рождественской службы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие перед иконостасом.

Рождество 2026. Симферополь
8 из 18

Верующие перед иконостасом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Внутреннее убранство храма.

Рождество 2026. Симферополь
9 из 18

Внутреннее убранство храма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рождественская звезда на елке в Петро-Павловском соборе Симферополя.

Рождество 2026. Симферополь
10 из 18

Рождественская звезда на елке в Петро-Павловском соборе Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Рождественская служба в в Петро-Павловском соборе Симферополя.

Рождество 2026. Симферополь
11 из 18

Рождественская служба в в Петро-Павловском соборе Симферополя.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие на праздничной службе.

Рождество 2026. Симферополь
12 из 18

Верующие на праздничной службе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Верующие на праздничной службе.

Рождество 2026. Симферополь
13 из 18

Верующие на праздничной службе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Свято-Владимирский собор в Херсонесе
14 из 18

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Митрополит Тихон на Рождественской службе в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Митрополит Тихон на Рождественской службе в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
15 из 18

Митрополит Тихон на Рождественской службе в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Верующие на праздничной службе.

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
16 из 18

Верующие на праздничной службе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Верующие на праздничной службе.

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
17 из 18

Верующие на праздничной службе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе
18 из 18

Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

© РИА Новости Крым
 
ФотолентыФотоКрымСевастопольРелигияХристианствоРождество ХристовоОбщество
 
