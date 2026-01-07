Рождество в Крыму и Севастополе: как полуостров встретил святой праздник

Празднично украшенный храм.
Перед Рождественской службой.
Верующие собираются на праздничную службу.
Возле церковной лавки Свято-Троицкого собора в Симферополе.
Собор Святых Петра и Павла в Симферополе празднично украшен.
Перед таинством Рождественской службы.
Верующие перед иконостасом.
Внутреннее убранство храма.
Рождественская звезда на елке в Петро-Павловском соборе Симферополя.
Рождественская служба в в Петро-Павловском соборе Симферополя.
Верующие на праздничной службе.
Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
Митрополит Тихон на Рождественской службе в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
Верующие на праздничной службе.
Рождество в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
