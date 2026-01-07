Рейтинг@Mail.ru
Рождество Христово: интересные факты большого праздника
Рождество Христово: интересные факты большого праздника
Рождество Христово: интересные факты большого праздника - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Рождество Христово: интересные факты большого праздника
Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до IV века христиане Рождество не отмечали, так как... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T20:48
2026-01-07T20:48
Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Его празднуют все христиане мира, хотя до IV века христиане Рождество не отмечали, так как унаследовали ветхозаветный взгляд на день рождения как день начала страданий.Обстоятельства Рождества описаны двумя евангелистами, апостолами Матфеем и Лукой.До сих пор ученые спорят, какой праздник появился первым: римский гражданский праздник Дня рождения непобедимого Солнца или же Рождество Христово. Но то, что эти праздники противопоставлялись друг другу – это однозначно. Для христиан Солнцем Правды является Иисус Христос, поэтому раннехристианские апологеты активно использовали астрономическую символику зимнего солнцестояния.С достоверностью дата Рождения Христа – точные месяц и день этого события – неизвестна. В прошлом вычисляли до 136 различных дат Рождества. Также условен и год, в который родился Спаситель.В настоящее время Римско-Католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря. Ряд православных церквей и восточнокатолические церкви отмечают Рождество в ту же дату, но по юлианскому календарю. По григорианскому она выпадает на 7 января.Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января – в один день с Крещением Господним."С 1 марта 2100 года разрыв между юлианским и григорианским календарем увеличится на один день, поэтому с 2101 года Рождество Христово будет отмечаться 8 января по новому стилю, что будет соответствовать 25 декабря по старому", – рассказывает протопресвитер Александр Шмеман.В традиции Русской православной церкви Рождеству предшествует 40-дневный пост, а до Крещенья оно продолжается святками.В праздник Рождества Христова православные приветствуют друг друга словами "Христос родился!" отвечая на них "Славим Его!"Празднованию Рождества Христова в католической традиции предшествует период Адвента, который ранее считался периодом поста. Сейчас католики в эти недели постятся по собственному желанию.В разных странах мира праздник Рождества – государственный выходной – одно-, дву- или трехдневный. Также в мире существуют 39 стран, в которых Рождество не празднуется вовсе или празднуется неофициально. В России после огромного перерыва Рождество стал снова выходным днем в 1991 году.Рождество – вдохновитель множества художников, поэтов, писателей и кинематографистов от первых веков нашей эры и по сей день.Интересно, что на Рождественских иконах Богородицы с младенцем лик Марии всегда обращен не к Сыну, а к людям, так как Иисус Христос – не просто Сын Богородицы, но Новый Адам, то есть Тот, Кто явился в мир, чтобы искупить грехи всех людей. Следовательно, и Сама Она – не просто Мать, но Новая Ева. По этой причине лик Богородицы обращен именно к тем, ради кого пришел Иисус Христос.Интересные факты об истории Рождества – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рождество Христово: интересные факты большого праздника

Когда и как празднуют Рождество Христа в мире

20:48 07.01.2026
 
