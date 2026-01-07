https://crimea.ria.ru/20260107/rozhdestvenskie-i-novogodnie-istorii--top-knig-ot-literaturoveda-1121960292.html

Рождественские и Новогодние истории – топ книг от литературоведа

общество

культура

литература

рождество христово

новый год 2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. На тему зимних праздников постоянно выходят новые книги, но мало какие сюжеты отличаются от "штампованных" историй. Поэтому вопрос "Что действительно стоит почитать про Новый год и Рождество" не теряет актуальности. И чем больше на него ответов, тем лучше для читателей с разными литературными пристрастиями.Своим списком особенных современных произведений о Рождестве и Новом годе с РИА Новости Крым поделилась профессор кафедры русской и зарубежной литературы КФУ им. Вернадского Наталья Иванова.А. Жвалевский и Е. Пастернак: "Правдивая история Деда Мороза" – как Дед в России оказалсяАвторы предлагают свою версию того, как в России появилась самая знаменитая новогодняя пара. Произошло это не так давно: чуть более ста лет назад, поэтому история начинается в 1912 году. Обычный инженер по фамилии Морозов и его жена Маша чудесным образом получают способность исполнять желания. Так они "превращаются" в Деда Мороза и Снегурочку, и читатель попадает в мир чудесного по соседству с обыденным.Но следом за возможностью чудес в мир приходят трагические события двух войн: Первой мировой и Великой Отечественной. Тогда желания детей становятся показателями ценностей мирного и военного времени. Если раньше они просили о невиданных игрушках, то в блокадном Ленинграде мечтают о самом малом, необходимом для выживания.Но даже в эти сложные времена Дед Мороз все так же может исполнять самые масштабные желания. Главное позволять себе большие мечты, как бы обстоятельства ни складывались, иначе у чуда не будет возможности сбыться.Коллектив авторов: "Куриный бульон для души. 101 рождественская история о вдохновении, любви и чуде" – о том, как самим создавать праздник"Куриный бульон для души" – серия книг в жанре нон-фикшн (реальные события). Все произведения – реальные истории простых людей, которые смогли найти в окружающем мире что-то вдохновляющее. Ни в одной из 101 рождественских историй нет выдумок, но есть реальные ответы, как можно создать праздник и научиться радоваться простым вещам.К примеру, об этом рассказывает небогатая пожилая пара, которая не в состоянии дарить рождественские подарки всем своим 13 внукам. Поэтому старики решают дарить им самые теплые и ценными воспоминаниями из своей жизни. Они опасаются, будет ли внуком интересно и смогут ли те оценить "подарки". Но, благодаря задумке супругов, семья начинает чаще и чаще собираться вместе, чтобы рассказывать друг другу о самом ценном. Это становится новой семейной традицией, а Рождество для героев истории входит в дом с каждой такой встречей.Д. Боуэн: "Подарок от кота Боба" – или о том, что пушистое чудо может спасти кого угодноУгрюмый и несчастный музыкант Джеймс играет на улицах и живет в бедности. У него нет друзей, он озлоблен на мир и "гробит" себя вредными привычками. Денег становится все меньше, а обида на жизнь только нарастает.Все меняет один день, когда он находит у себя в подъезде беспризорного кота Боба и решает его приютить. Джеймс сам не замечает, как рыжий кот пробуждает в нем заботу и ответственность. Они становятся неразлучными, начинают вместе выступать и получают возможность жить по-новому. Джеймс никогда не любил Рождество, но теперь он впервые чувствует приближение праздника.Книга открывает простую и важную истину: человеческое одиночество может скрасить не только другой человек, но и всякое живое существо, которое любишь. И, когда есть, о ком заботиться, появляется причина внимательней относиться к своей жизни и становиться лучше. Тем более, что для автора сюжет – не поэтический вымысел, а история из собственной жизни: книга описывает его прошлое.Ю. Гордер: "Рождественская мистерия" – курс на Вифлеем или книга-календарьПо задумке автора, эту книгу нужно читать по главе в день: с 1 декабря и до католического Рождества. Это же вместе с читателями делают персонажи романа. Мальчик Иоаким и его отец покупают необычный адвент-календарь, в каждом его "окошке" фрагменты рукописной истории о Элизабет, девочке, которая накануне Рождества вместе с ангелом путешествует сквозь время и пространство в Вифлеем. История настолько увлекает всю семью Иоакима, что они забывают про ссоры, и каждый день собирается вместе, чтобы узнать, что будет дальше.Все путешествие наполнено красочными описаниями мира древних времен, но главная интрига – какой будет та самая ночь, когда в Вифлееме в семье плотника родился божественный младенец?Кто-то захочет совершить путешествие в Петербург прошлого века или Вифлеем, кому-то больше по душе компания пушистого кота Боба. И главное – для всего этого просто достаточно открыть книгу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

