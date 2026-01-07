https://crimea.ria.ru/20260107/prodazhu-26-mlrd-opasnykh-produktov-zablokirovali-v-magazinakh-rossii-1152240049.html

Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России

2026-01-07T19:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах российских магазинов с помощью "разрешительного режима". Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Уточняется, что система "разрешительный режим" работает в стране с апреля 2024 года. Качество товаров проверяется с помощью специального QR-кода, возможность продавать некачественный товар блокируется.Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды

