Рейтинг@Mail.ru
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260107/prodazhu-26-mlrd-opasnykh-produktov-zablokirovali-v-magazinakh-rossii-1152240049.html
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России
Более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах российских магазинов с помощью "разрешительного режима". Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T19:22
2026-01-07T19:22
новости
минпромторг рф
торговля
продукты
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/93/1114739309_0:52:967:595_1920x0_80_0_0_5d3be26f7635541922a29f9f54c3235a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах российских магазинов с помощью "разрешительного режима". Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.Уточняется, что система "разрешительный режим" работает в стране с апреля 2024 года. Качество товаров проверяется с помощью специального QR-кода, возможность продавать некачественный товар блокируется.Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ярмарках Крыма обнаружили опасные продуктыВ Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбыВ Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/93/1114739309_52:0:913:646_1920x0_80_0_0_bd3781b59ee1f32bc6c6d2ec9992b274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, минпромторг рф, торговля, продукты, происшествия
Продажу 2,6 млрд опасных продуктов заблокировали в магазинах России

В России заблокировали продажу 2,6 млрд опасных продуктов – Минпромторг

19:22 07.01.2026
 
© Depositphotos / cookiecutterКасса в супермаркете
Касса в супермаркете
© Depositphotos / cookiecutter
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов заблокировано для продажи на кассах российских магазинов с помощью "разрешительного режима". Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями, а продажи просроченной молочной продукции снизились в 122 раза", – сказал Алиханов в интервью РИА Новости.

Уточняется, что система "разрешительный режим" работает в стране с апреля 2024 года. Качество товаров проверяется с помощью специального QR-кода, возможность продавать некачественный товар блокируется.
Ранее Россельхознадзор выявил нарушения в более чем 80% предприятий общественного питания в Крыму и Севастополе. Всего инспекторы проверили 466 объектов. По информации ведомства, среди основных нарушений – отсутствие маркировки на продукцию, а также ветеринарных сопроводительных документов на мясо, яйца и молочную продукцию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На ярмарках Крыма обнаружили опасные продукты
В Крыму из продажи изъяли больше 100 килограммов опасной рыбы
В Крыму предложили ужесточить контроль за производителями питьевой воды
 
НовостиМинпромторг РФТорговляПродуктыПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния