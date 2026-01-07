После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом
Автомобильный мост на границе с Крымом поврежден после атаки беспилотников – Сальдо
11:45 07.01.2026 (обновлено: 11:57 07.01.2026)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.
"Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск "Днепр" и "Русского купола" дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост", – проинформировал глава региона.
Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось, подчеркнул губернатор.
В ночь на вторник киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра для талантливых детей и творческой молодежи.
