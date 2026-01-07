Рейтинг@Mail.ru
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 07.01.2026
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом - РИА Новости Крым, 07.01.2026
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом
После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось, подчеркнул губернатор.В ночь на вторник киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра для талантливых детей и творческой молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюВ Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
владимир сальдо, херсонская область, новости крыма, крым, мост, новости, происшествия, транспорт, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом

Автомобильный мост на границе с Крымом поврежден после атаки беспилотников – Сальдо

11:45 07.01.2026 (обновлено: 11:57 07.01.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
Поврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

"Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск "Днепр" и "Русского купола" дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост", – проинформировал глава региона.

Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось, подчеркнул губернатор.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
Поврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Поврежденный мост в районе села Чонгар в Херсонской области
В ночь на вторник киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра для талантливых детей и творческой молодежи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
 
Владимир СальдоХерсонская областьНовости КрымаКрымМостНовостиПроисшествияТранспортБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
