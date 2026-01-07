После атаки дронов поврежден автомобильный мост на границе с Крымом

https://crimea.ria.ru/20260107/posle-ataki-dronov-povrezhden-avtomobilnyy-most-na-granitse-s-krymom-1152233630.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. После атаки украинских беспилотников получил повреждения автомобильный мост в районе села Чoнгар на границе Херсонской области с Крымом, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось, подчеркнул губернатор.В ночь на вторник киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра для талантливых детей и творческой молодежи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюВ Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу

