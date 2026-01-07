https://crimea.ria.ru/20260107/novosti-svo-kiev-neset-strashnye-poteri-v-lyudyakh-i-vooruzheniyakh-1152234746.html

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях - РИА Новости Крым, 07.01.2026

Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях

ВСУ потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружения за сутки в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2026

2026-01-07T12:43

2026-01-07T12:43

2026-01-07T12:45

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

вооруженные силы россии

новые регионы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137264006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_073c8d9d4b8c589aa21cebe175c3bc7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружения за сутки в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 160 боевиков, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 190 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 190 боевиков, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 425 военных, немецкий танк Leopard, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран".Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 270 человек, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Также российские военные поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 106 дронов.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотных летательных аппаратов, 644 зенитных ракетных комплекса, 26 976 танков и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюВ Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, вооруженные силы россии, новые регионы россии, потери всу