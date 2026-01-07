Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях
ВСУ потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружения за сутки в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.01.2026
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
новые регионы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружения за сутки в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 160 боевиков, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 190 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 190 боевиков, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 425 военных, немецкий танк Leopard, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран".Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 270 человек, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.Также российские военные поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 106 дронов.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотных летательных аппаратов, 644 зенитных ракетных комплекса, 26 976 танков и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и ЧечнюВ Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебазаНастоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
РИА Новости Крым
Новости
Новости СВО: Киев несет страшные потери в людях и вооружениях

Новости СВО – ВСУ потеряли более 1200 боевиков за сутки в зоне спецоперации

12:43 07.01.2026 (обновлено: 12:45 07.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 1235 боевиков, а также технику и вооружения за сутки в зоне спецоперации, сообщается в среду в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли до 160 боевиков, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, ликвидированы до 190 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и пять складов боеприпасов.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю. Противник потерял свыше 190 боевиков, семь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.
Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили более 425 военных, немецкий танк Leopard, девять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Буран".
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 270 человек, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие и пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 45 украинских неонацистов, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Также российские военные поразили места производства, хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 140 районах.
Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 106 дронов.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 035 беспилотных летательных аппаратов, 644 зенитных ракетных комплекса, 26 976 танков и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 068 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ пытались атаковать беспилотниками Крым и Чечню
В Белгородской области после удара ВСУ горит нефтебаза
Настоятель храма ранен после атаки ВСУ на Суджу
 
