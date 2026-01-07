Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
В МИД РФ призвали власти США не мешать возвращению на родину россиян с задержанного в Северной Атлантике танкера "Маринера". РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T19:37
2026-01-07T21:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В МИД РФ призвали власти США не мешать возвращению на родину россиян с задержанного в Северной Атлантике танкера "Маринера".В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.
министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, танкер, нефть, атлантический океан, сша
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"

В МИД России прокомментировали задержание военными США нефтяного танкера "Маринера"

19:37 07.01.2026 (обновлено: 21:27 07.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В МИД РФ призвали власти США не мешать возвращению на родину россиян с задержанного в Северной Атлантике танкера "Маринера".
"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", – сообщили РИА Новости в ведомстве.
В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.
Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.
