https://crimea.ria.ru/20260107/mid-rossii-prokommentiroval-zaderzhanie-voennymi-ssha-tankera-marinera-1152245014.html
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера" - РИА Новости Крым, 07.01.2026
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
В МИД РФ призвали власти США не мешать возвращению на родину россиян с задержанного в Северной Атлантике танкера "Маринера". РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T19:37
2026-01-07T19:37
2026-01-07T21:27
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
россия
танкер
нефть
атлантический океан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/95/1117839565_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_318fbed47cad8ee3567d6773f99a9c68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В МИД РФ призвали власти США не мешать возвращению на родину россиян с задержанного в Северной Атлантике танкера "Маринера".В среду агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника сообщило об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.Позже Европейское командование ВС США подтвердило задержание "Маринеры" якобы за нарушение американского санкционного режима. В операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.Блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру, заявил министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260107/venesuelskaya-neft-dlya-ssha--v-chem-proschet-trampa-1152238526.html
россия
атлантический океан
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111783/95/1117839565_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_eb250a885911ea08d0eca06288455e14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, россия, танкер, нефть, атлантический океан, сша
В МИД России прокомментировали задержание военными США танкера "Маринера"
В МИД России прокомментировали задержание военными США нефтяного танкера "Маринера"
19:37 07.01.2026 (обновлено: 21:27 07.01.2026)