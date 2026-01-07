Мерц выдвинул требование Зеленскому
Мерц потребовал от Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Евросоюз
© AP Photo Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу.
"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", – цитирует Мерца РИА Новости.
Канцлер Германии потребовал обеспечить, чтобы граждане Украины проходили военную службу в своей стране.
Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ.
Постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации в ноябре сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 1,7 миллиона военнослужащих. Небензя отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя.
Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что благодаря умелым действиям российских войск у ВСУ практически не осталось стратегических резервов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
В апреле 2024 года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне. По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.
