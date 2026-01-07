https://crimea.ria.ru/20260107/merts-vydvinul-trebovanie-zelenskomu-1152228849.html

Мерц выдвинул требование Зеленскому

Мерц выдвинул требование Зеленскому - РИА Новости Крым, 07.01.2026

Мерц выдвинул требование Зеленскому

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу. РИА Новости Крым, 07.01.2026

2026-01-07T10:39

2026-01-07T10:39

2026-01-07T10:39

новости

европейский союз (ес)

европа

фридрих мерц

украина

мобилизация на украине

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148701100_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_33768aeffac6ca77a34f7655e45b7c2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить бегство граждан Украины в Европу.Канцлер Германии потребовал обеспечить, чтобы граждане Украины проходили военную службу в своей стране.Украина мобилизует около 30 тысяч человек в месяц, но лишь треть из них способна воевать, при этом огромных масштабов достигло дезертирство из рядов ВСУ.Постпред России при ООН Василия Небензя на заседании Совета Безопасности организации в ноябре сообщил, что потери ВСУ с начала специальной военной операции составили 1,7 миллиона военнослужащих. Небензя отметил, что военнослужащие ВСУ массово бегут с поля боя.Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что благодаря умелым действиям российских войск у ВСУ практически не осталось стратегических резервов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле 2024 года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне. По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине "Это худший период с февраля 22-го": на Украине признали крупные проблемыГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), европа, фридрих мерц, украина, мобилизация на украине, владимир зеленский