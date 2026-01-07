https://crimea.ria.ru/20260107/krymskiy-most-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-vyrosla-v-dva-raza-1152239355.html

Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста на выезде с полуострова выросла более чем в два раза за два часа. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти в полдень среды – тогда проезда ждали 74 автомобиля.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

