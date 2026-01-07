Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла еще в два раза
Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждут более 300 автомобилей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова выросла еще более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 308 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Очередь перед транспортным переходом через Керченский пролив начала расти в полдень среды – тогда проезда ждали 74 автомобиля. Через два часа количество автомобилей, ожидающих досмотра, выросло до 152.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.