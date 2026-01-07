https://crimea.ria.ru/20260107/kak-oschutit-dukh-rozhdestva-1142881103.html

Как ощутить дух Рождества

Как ощутить дух Рождества - РИА Новости Крым, 07.01.2026

Как ощутить дух Рождества

Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества, и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2026

2026-01-07T18:56

2026-01-07T18:56

2026-01-07T18:56

радио "спутник в крыму"

максим кондаков

рождество христово

рпц (русская православная церковь)

общество

праздники и памятные даты

религия

христианство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/06/1119127537_0:362:1277:1080_1920x0_80_0_0_4d0d2c19050eb07986b6d2e48c5d7a93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества, и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.Как рассказала священник, Рождество описано в Евангелиях и, гораздо ранее, в 28 главе Книги Бытия Ветхого Завета. В этой главе описывается видение пророка Иоанна о лестнице с небес на землю в сонме ангелов.Кондаков назвал Рождество поворотным моментом всемирной истории, а сами дни праздника – днями открытого неба, когда к нам приходит Господь.При этом священнослужитель особо подчеркнул, что самым лучшим в эти дни был бы не просто поход в храм, а выраженная в добрых делах любовь к людям, подобная той, какую Спаситель проявлял к человечеству."Любовь к Богу немыслима без любви к человеку. Вера без дел мертва. Есть такое выражение – дух Рождества. Давайте делиться радостью с другими людьми: может быть, при церкви есть нужда в волонтерах, может быть, надо пойти в детский дом, посетить людей в больнице, навестить людей преклонного возраста, поддержать наших солдат на СВО, написать им добрые слова", – рекомендует отец Максим.Именно при определенной активности, уверен батюшка, можно увидеть и почувствовать истинный смысл праздника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииТрадиция новогодних подарков связана с житием Святого Николая — священник

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим кондаков, рождество христово, рпц (русская православная церковь), общество, праздники и памятные даты, религия, христианство