Как ощутить дух Рождества
Как ощутить дух Рождества - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Как ощутить дух Рождества
Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества, и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T18:56
2026-01-07T18:56
2026-01-07T18:56
Как ощутить дух Рождества
Священник советует провести Рождество в активных добрых делах
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым.
Рождество – это день, когда исполнились многие ветхозаветные пророчества, и день, когда между небом и землей была перекинута символическая лестница. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель руководителя миссионерского отдела Крымской митрополии протоиерей Максим Кондаков.
Как рассказала священник, Рождество описано в Евангелиях и, гораздо ранее, в 28 главе Книги Бытия Ветхого Завета. В этой главе описывается видение пророка Иоанна о лестнице с небес на землю в сонме ангелов.
"Святые отцы, осмысляя эти видения, говорят, что эта лестница – сам Господь, который соединил небо и землю, соединил в себе человеческое естество и божественное, и сама Богородица, через которую в мир пришел Спаситель", – пояснил протоиерей библейский символизм.
Кондаков назвал Рождество поворотным моментом всемирной истории, а сами дни праздника – днями открытого неба, когда к нам приходит Господь.
При этом священнослужитель особо подчеркнул, что самым лучшим в эти дни был бы не просто поход в храм, а выраженная в добрых делах любовь к людям, подобная той, какую Спаситель проявлял к человечеству.
"Любовь к Богу немыслима без любви к человеку. Вера без дел мертва. Есть такое выражение – дух Рождества. Давайте делиться радостью с другими людьми: может быть, при церкви есть нужда в волонтерах, может быть, надо пойти в детский дом, посетить людей в больнице, навестить людей преклонного возраста, поддержать наших солдат на СВО, написать им добрые слова", – рекомендует отец Максим.
Именно при определенной активности, уверен батюшка, можно увидеть и почувствовать истинный смысл праздника.
"Не просто съесть рождественского гуся и принять горизонтальное положение, а прийти в церковь, помолиться, послушать проповедь, подумать. И подарить радость другим людям", – подытожил протоиерей.
