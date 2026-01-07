https://crimea.ria.ru/20260107/glava-pentagona-vystupil-s-zayavleniem-posle-zakhvata-rossiyskogo-tankera-1152242672.html
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера - РИА Новости Крым, 07.01.2026
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера
Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании российского танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике, заявил, что блокада... РИА Новости Крым, 07.01.2026
2026-01-07T17:20
2026-01-07T17:20
2026-01-07T17:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя сообщение о задержании российского танкера "Маринера" американскими военными в Атлантике, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру.Об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике сообщило агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника. Позднее Европейское командование американских вооруженных сил официально объявило о задержании российского нефтяного танкера.В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского нефтяного танкера
17:20 07.01.2026 (обновлено: 17:34 07.01.2026)