США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима. Об этом сообщает в среду Европейское командование ВС США.Об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике ранее в среду сообщило агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника.Уточняется, что в операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

