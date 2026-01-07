Рейтинг@Mail.ru
США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера
США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера - РИА Новости Крым, 07.01.2026
США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера
Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима. Об этом сообщает в среду Европейское командование ВС США.Об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике ранее в среду сообщило агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника.Уточняется, что в операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Новости
США официально объявили о задержании российского нефтяного танкера

Российский нефтяной танкер задержан по ордеру федерального суда США – заявление

17:11 07.01.2026 (обновлено: 17:16 07.01.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Савельев
Флаг Соединенных Штатов Америки
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера" якобы за нарушение американского санкционного режима. Об этом сообщает в среду Европейское командование ВС США.
Об операции по захвату следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера" после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике ранее в среду сообщило агентство Reuters с ссылкой на американского чиновника.
"Судно было задержано в северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", – цитирует РИА Новости опубликованное в соцсети X сообщение Европейского командования американских вооруженных сил.
Уточняется, что в операции были задействованы минюст и министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном.
В МИД России ранее сообщали о том, что за танкером "Маринера" в течение нескольких дней следовал корабль Береговой охраны США – при том, что до побережья Штатов остается около четырех тысяч километров. В Москве следят за ситуацией вокруг российского нефтяного танкера, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
