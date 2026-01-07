Рейтинг@Mail.ru
Детокс в праздники: полезные правила и табу
Детокс в праздники: полезные правила и табу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Детокс-программа, то есть комплексное очищение организма, должна проводиться правильно и под контролем специалиста. Такое мнение выразила врач-диетолог, доцент кафедры Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева.Однако если пациент чувствует общее недомогание, усталость и слабость, то виной тому может быть сезонный авитаминоз. В этом случае врач советует сбалансированное питание и прием витаминных препаратов. Сухарева рекомендовала внимательно относиться к детоксу и изучить противопоказания, а также не привлекать к процедурам очищения детей.Для укрепления здоровья и улучшения самочувствия специалисты рекомендуют приобретать полезные привычки: начинать день со стакана теплой воды, в течение дня пить не менее двух литров жидкости и увеличивать физическую активность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдыхать и есть салаты: чем крымчане займутся в новогодние каникулыКак не набрать вес после новогодних застолий: эксперт дал советыНовогодние традиции народов Крыма
Детокс в праздники: полезные правила и табу

Врач-диетолог дала советы по правильному детоксу после новогодних праздников

21:14 07.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Детокс-программа, то есть комплексное очищение организма, должна проводиться правильно и под контролем специалиста. Такое мнение выразила врач-диетолог, доцент кафедры Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева.

"Пораженная печень действительно может не справляться со своей детоксикационной функцией. Если у пациента не диагностирован цирроз печени, и он не жалуется на обострение хронических заболеваний, то может пройти программу детоксикации под контролем врача-диетолога и эндокринолога", – цитирует специалиста "Крымский журнал".

Однако если пациент чувствует общее недомогание, усталость и слабость, то виной тому может быть сезонный авитаминоз. В этом случае врач советует сбалансированное питание и прием витаминных препаратов.
Сухарева рекомендовала внимательно относиться к детоксу и изучить противопоказания, а также не привлекать к процедурам очищения детей.

"Привлекать детей к детоксу я категорически не рекомендую! В здоровом детском питании обязателен баланс белков, жиров и углеводов", – подытожила она.

Для укрепления здоровья и улучшения самочувствия специалисты рекомендуют приобретать полезные привычки: начинать день со стакана теплой воды, в течение дня пить не менее двух литров жидкости и увеличивать физическую активность.
Лента новостейМолния