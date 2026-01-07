https://crimea.ria.ru/20260107/bolnitsy-na-ukraine-budut-otklyuchat-ot-elektrosnabzheniya-1152229539.html
Больницы на Украине будут отключать от электроснабжения
Правительство Украины исключило больницы из списка критических предприятий по электроснабжению. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, теперь они будут работать РИА Новости Крым, 07.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины исключило больницы из списка критических предприятий по электроснабжению. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, теперь они будут работать по графикам отключений.По его словам, местные власти пытаюсь связаться с членами Кабмина и экстренно планируют альтернативные решения."Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс! Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", – констатировал Садовой.В "Укрэнерго" ранее предупреждали о росте энергодефицита. Киевский режим не готов к зимним холодам, электроэнергии на всех украинцев не хватит, заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергииУкраину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВОНа Украине повреждены все крупные ТЭС и ГЭС: Минэнерго
