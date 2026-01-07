Рейтинг@Mail.ru
Больницы на Украине будут отключать от электроснабжения
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины исключило больницы из списка критических предприятий по электроснабжению. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, теперь они будут работать по графикам отключений.По его словам, местные власти пытаюсь связаться с членами Кабмина и экстренно планируют альтернативные решения."Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс! Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", – констатировал Садовой.В "Укрэнерго" ранее предупреждали о росте энергодефицита. Киевский режим не готов к зимним холодам, электроэнергии на всех украинцев не хватит, заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Правительство Украины исключило больницы из списка критических предприятий по электроснабжению. Как сообщил мэр Львова Андрей Садовой, теперь они будут работать по графикам отключений.
"С этой ночи во Львове от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий", – написал Садовой в своем Telegram-канале.
По его словам, местные власти пытаюсь связаться с членами Кабмина и экстренно планируют альтернативные решения.
"Теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс! Я не понимаю, кто додумался причислить больницы и электротранспорт к обычным группам отключений. Но с этой ночи город вынужден работать по новому графику", – констатировал Садовой.
В "Укрэнерго" ранее предупреждали о росте энергодефицита. Киевский режим не готов к зимним холодам, электроэнергии на всех украинцев не хватит, заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По мнению политика, энергетическая система Украины в том состоянии, в котором она сейчас находится, не сможет обеспечить необходимое количество выработки электроэнергии, тепла даже для того небольшого числа населения, которое сейчас осталось в стране.
