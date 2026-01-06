Рейтинг@Mail.ru
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260106/pod-udar-kievskikh-boevikov-popal-detskiy-tsentr-na-arabatskoy-strelke-1152222019.html
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке
Киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T16:43
2026-01-06T16:43
владимир сальдо
херсонская область
новости
происшествия
арабатская стрелка
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152222133_0:385:1280:1105_1920x0_80_0_0_31632f6fd018fff3b0e0fd77c06ae7df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, сообщил губернатор – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.В Херсонской области из-за теракта в Хорлах отменен указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество, сообщил ранее Сальдо. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим изменениям.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
арабатская стрелка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152222133_0:265:1280:1225_1920x0_80_0_0_1efbf867983efa6635de00aa38f727f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, херсонская область, новости, происшествия, арабатская стрелка, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке

ВСУ ударили по детскому центру в Херсонской области

16:43 06.01.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоУдар БПЛА по Херсонской области
Удар БПЛА по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке", – проинформировал глава региона.
Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, сообщил губернатор – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.
В Херсонской области из-за теракта в Хорлах отменен указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество, сообщил ранее Сальдо. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим изменениям.
В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.
В пятницу в Крым доставили пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.
Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир СальдоХерсонская областьНовостиПроисшествияАрабатская стрелкаБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:16Задержка поездов крымского направления – оперативная информация
15:44"Чебурашка 2" собрал уже больше 4 миллиардов рублей
15:10Крымский мост: время ожидания выезда с полуострова продолжает расти
14:48В Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
14:27Заявление МИД РФ в связи с силовым захватом нефтяного танкера "Маринера"
14:16Новости СВО: армия России наступает и освобождает населенные пункты
13:57Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение
13:43Задержка поездов и электричек в Крыму – что известно к этому часу
13:21Еще четыре области Украины обесточены: без света сотни тысяч семей
13:07На побережье Черного моря надвигаются смерчи
12:47К Земле снова идет магнитная буря
12:35В Крыму побит абсолютный максимум температуры в новогодние праздники
12:20ВС России взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
12:16Крымский мост: очередь и время ожидания со стороны Керчи выросли вдвое
12:07На Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП
11:54Пенсионерка погибла на пожаре в Севастополе
11:40В Севастополе весь день будут слышны взрывы
11:23В Севастополе непогода частично остановила движение катеров
11:20Не уступил дорогу на перекрестке – в Крыму в ДТП пострадал ребенок
11:02Что известно об экипаже задержанного десантом США танкера "Маринера"
Лента новостейМолния