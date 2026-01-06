https://crimea.ria.ru/20260106/pod-udar-kievskikh-boevikov-popal-detskiy-tsentr-na-arabatskoy-strelke-1152222019.html

Под удар киевских боевиков попал детский центр на Арабатской стрелке

Киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 06.01.2026

2026-01-06T16:43

2026-01-06T16:43

2026-01-06T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Киевские боевики нанесли удар по детскому центру на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, сообщил губернатор – два были сбиты ПВО и не причинили вреда, один упал на территорию Центра. Повреждены админздания и жилые коттеджи. Никто не пострадал, подчеркнул глава региона.В Херсонской области из-за теракта в Хорлах отменен указ от 24 декабря 2025 года о приостановке комендантского часа на Рождество, сообщил ранее Сальдо. Он призвал жителей с пониманием отнестись к этим изменениям.В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 29. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

