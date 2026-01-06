Рейтинг@Mail.ru
Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество
Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество
Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество
В преддверии Рождества мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и... РИА Новости Крым, 06.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В преддверии Рождества мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от жизненных трудностей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев.По его словам, за долгую историю празднования Рождества сформировалось множество народных традиций и обрядов, связанных с верой в исполнение желаний, привлечение удачи и благополучия. Этим, отметил юрист, пользуются злоумышленники, предлагая свою "помощь" в осуществлении желаний.Он отметил, что отдельные схемы строятся на запугивании. Злоумышленники убеждают жертву, что якобы существующие "тяжелые обстоятельства" в жизни можно устранить только путем срочного проведение обряда.Еще один распространенный способ обмана, по его словам, связан с образом "доброй бабушки", когда мошенники выстраивают доверительные отношения с человеком и используют это для хищения денег.Ранее сообщалось, что 45-летний житель Евпатории стал жертвой мошенников на сайте знакомств прямо под Новый год. По данным полиции, мужчина в интернете познакомился с девушкой. После продолжительного общения она предложила ему подзаработать денег, а именно: вложить их на указанные счета. Так, за несколько переводом евпаториец лишился больше 2 миллионов.
Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество

О схемах мошенников в канун Рождества рассказала юрист

16:27 06.01.2026
 
Девушка принимает участие в рождественских гаданиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В преддверии Рождества мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от жизненных трудностей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев.
По его словам, за долгую историю празднования Рождества сформировалось множество народных традиций и обрядов, связанных с верой в исполнение желаний, привлечение удачи и благополучия. Этим, отметил юрист, пользуются злоумышленники, предлагая свою "помощь" в осуществлении желаний.

"Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности – объявления, завязывание личной беседы на улице", – рассказал собеседник.

Он отметил, что отдельные схемы строятся на запугивании. Злоумышленники убеждают жертву, что якобы существующие "тяжелые обстоятельства" в жизни можно устранить только путем срочного проведение обряда.
"В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного "экстрасенса". Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты", – объяснил юрист.
Еще один распространенный способ обмана, по его словам, связан с образом "доброй бабушки", когда мошенники выстраивают доверительные отношения с человеком и используют это для хищения денег.
Ранее сообщалось, что 45-летний житель Евпатории стал жертвой мошенников на сайте знакомств прямо под Новый год. По данным полиции, мужчина в интернете познакомился с девушкой. После продолжительного общения она предложила ему подзаработать денег, а именно: вложить их на указанные счета. Так, за несколько переводом евпаториец лишился больше 2 миллионов.
