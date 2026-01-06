https://crimea.ria.ru/20260106/obeschayut-nagadat-chudo-kak-moshenniki-vymanivayut-dengi-v-rozhdestvo-1152221654.html

Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество

Обещают нагадать чудо: как мошенники выманивают деньги в Рождество

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В преддверии Рождества мошенники активизируются в мессенджерах и социальных сетях, предлагая гадания и различные обряды под предлогом исполнения желаний и избавления от жизненных трудностей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Александр Музеев.По его словам, за долгую историю празднования Рождества сформировалось множество народных традиций и обрядов, связанных с верой в исполнение желаний, привлечение удачи и благополучия. Этим, отметил юрист, пользуются злоумышленники, предлагая свою "помощь" в осуществлении желаний.Он отметил, что отдельные схемы строятся на запугивании. Злоумышленники убеждают жертву, что якобы существующие "тяжелые обстоятельства" в жизни можно устранить только путем срочного проведение обряда.Еще один распространенный способ обмана, по его словам, связан с образом "доброй бабушки", когда мошенники выстраивают доверительные отношения с человеком и используют это для хищения денег.Ранее сообщалось, что 45-летний житель Евпатории стал жертвой мошенников на сайте знакомств прямо под Новый год. По данным полиции, мужчина в интернете познакомился с девушкой. После продолжительного общения она предложила ему подзаработать денег, а именно: вложить их на указанные счета. Так, за несколько переводом евпаториец лишился больше 2 миллионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянин попался на финансировании терроризмаПенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбереженияПросто хотят подработать: как вовлекают детей в схемы мошенников

