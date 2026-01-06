Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь

https://crimea.ria.ru/20260106/kak-obespechat-bezopasnost-v-khramakh-kryma-v-rozhdestvenskuyu-noch-1152217075.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного реагирования, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Особое внимание, по данным министерства, уделено пожарной безопасности. Для этого инспекторы государственного пожарного надзора ранее провели визиты во все православные святыни.Кроме того, специалисты будут круглосуточно дежурить возле наиболее посещаемых церквей и храмов во время богослужений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду" в канун РождестваЕда до первой звезды: как приготовить сочивоГреческая кутья: рецепт Сочельника от кота Мостика

