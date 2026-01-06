https://crimea.ria.ru/20260106/kak-obespechat-bezopasnost-v-khramakh-kryma-v-rozhdestvenskuyu-noch-1152217075.html
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T17:17
2026-01-06T17:17
2026-01-06T18:03
рождество христово
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
крым
праздники и памятные даты
религия
христианство
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152218767_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b3e29b0bc3b5464299a22c8c15e4dc92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного реагирования, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Особое внимание, по данным министерства, уделено пожарной безопасности. Для этого инспекторы государственного пожарного надзора ранее провели визиты во все православные святыни.Кроме того, специалисты будут круглосуточно дежурить возле наиболее посещаемых церквей и храмов во время богослужений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад планет зажжет на небе "Вифлеемскую звезду" в канун РождестваЕда до первой звезды: как приготовить сочивоГреческая кутья: рецепт Сочельника от кота Мостика
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152218767_45:0:1182:853_1920x0_80_0_0_205b4506678542b02c2d3aa38fbc87bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рождество христово, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым, праздники и памятные даты, религия, христианство, безопасность
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
На Рождество в храмах Крыма будут дежурить МЧС и сотрудники полиции
17:17 06.01.2026 (обновлено: 18:03 06.01.2026)