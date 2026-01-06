Рейтинг@Mail.ru
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь - РИА Новости Крым, 06.01.2026
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь
В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного РИА Новости Крым, 06.01.2026
2026-01-06T17:17
2026-01-06T18:03
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/06/1152218767_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b3e29b0bc3b5464299a22c8c15e4dc92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного реагирования, сообщают в главке МЧС России по Крыму.Особое внимание, по данным министерства, уделено пожарной безопасности. Для этого инспекторы государственного пожарного надзора ранее провели визиты во все православные святыни.Кроме того, специалисты будут круглосуточно дежурить возле наиболее посещаемых церквей и храмов во время богослужений.
Как обеспечат безопасность в храмах Крыма в Рождественскую ночь

На Рождество в храмах Крыма будут дежурить МЧС и сотрудники полиции

17:17 06.01.2026 (обновлено: 18:03 06.01.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС России обеспечaт безопасность Рождественских служб в храмах Крымa
Сотрудники МЧС России обеспечaт безопасность Рождественских служб в храмах Крымa
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах и соборах Крыма пройдет Всенощное бдение. За безопасностью прихожан будут следить сотрудники МЧС, МВД и службы экстренного реагирования, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
Особое внимание, по данным министерства, уделено пожарной безопасности. Для этого инспекторы государственного пожарного надзора ранее провели визиты во все православные святыни.

"При этом особое внимание было уделено проверке работоспособности пожарной сигнализации, состоянию первичных средств пожаротушения и наличию эвакуационных выходов. Не остались без внимания настоятели и работники храмов. С ними были проведены дополнительные инструктажи по требованиям пожарной безопасности и алгоритму действий в случае возникновения возгорания", – рассказали в МЧС.

Кроме того, специалисты будут круглосуточно дежурить возле наиболее посещаемых церквей и храмов во время богослужений.
