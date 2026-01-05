Рейтинг@Mail.ru
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью... РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.По его данным, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей.По информации Укрэнерго, в большинстве регионов в понедельник применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут

На Украине после серии мощных взрывов обесточены три области и один город под Киевом

11:24 05.01.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Одессе
Украинские пожарные в Одессе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.
"Этой ночью совершена атака на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области", - сказал Вязовченко.
По его данным, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей.
По информации Укрэнерго, в большинстве регионов в понедельник применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
