В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.По его данным, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей.По информации Укрэнерго, в большинстве регионов в понедельник применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабЗеленский сделал заявление после ударов по ОдессеНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники

