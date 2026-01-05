https://crimea.ria.ru/20260105/v-trekh-oblastyakh-i-odnom-gorode-ukrainy-nastupil-blekaut-1152195667.html
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T11:24
2026-01-05T11:24
2026-01-05T11:24
украина
укрэнерго
минэнерго украины
энергосистема украины
в мире
новости сво
взрыв
удары по украине
новости
киевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650063_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_93f30ea78b885087eaa95504c7ac31d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.По его данным, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей.По информации Укрэнерго, в большинстве регионов в понедельник применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабЗеленский сделал заявление после ударов по ОдессеНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
украина
киевская область
черниговская область
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650063_110:163:1171:959_1920x0_80_0_0_781f22d0795b0567ec686f39058f81c8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, минэнерго украины, энергосистема украины, в мире, новости сво, взрыв, удары по украине, новости, киевская область, черниговская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр)
В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
На Украине после серии мощных взрывов обесточены три области и один город под Киевом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Черниговская, Харьковская и подконтрольная Украине часть Донецкой области остались без электроснабжения после серии взрывов на объектах энергетики. Полностью обесточен город Славутич в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко.
"Этой ночью совершена атака на объекты энергетической инфраструктуры в ряде регионов Украины. По состоянию на утро обесточены потребители в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Полностью обесточен город Славутич. Также зафиксирован удар по одному из генерирующих объектов в Донецкой области", - сказал Вязовченко.
По его данным, всего за прошедшую неделю зафиксировано более 100 случаев повреждения электрических сетей.
По информации Укрэнерго, в большинстве регионов в понедельник применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Ночью 5 января серия взрывов прогремела в Киевской области и Чернигове. Ряд украинских СМИ сообщил, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Удары пришлись по критической инфраструктуре Украины. Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: