В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
В Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Для сегодняшних солдат и офицеров, стоящих на защите Крыма, подвиг Дмитрия Алексеевича, павшего при освобождении полуострова от фашистов, служит примером. Великую цену заплатил советский народ за освобождение города Керчи и всего Крымского полуострова. Пока мы помним – эти бойцы живы", - отметили на митинге.
В апреле 1941 года Дмитрий Челядинов был призван в Красную Армию. Участвовал в боях на Киевском направлении, защищал Северный Кавказ: сражался под Моздоком, Орджоникидзе, Туапсе, Черноморском. Был дважды ранен.
Батарея, которой командовал старший лейтенант Челядинов, уничтожила десятки вражеских пулеметов, орудий, сотни солдат и офицеров.
Первую награду – орден Красной Звезды – получил 8 июля 1943 года за умелое руководство взводом, решительность и отвагу в боях с немецкими фашистами.
Особую беспредельную преданность Родине, бесстрашие и отвагу старший лейтенант Челядинов показал в боях на Керченском полуострове в ноябре 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Челядинову Дмитрию Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Челядинов погиб 5 января 1944 года в боях за город-герой Керчь. Похоронен на горе Митридат.
