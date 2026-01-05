Рейтинг@Mail.ru
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260105/v-krymu-pochtili-pamyat-osvobozhdavshego-kerch-geroya-sovetskogo-soyuza-1152198405.html
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T12:30
2026-01-05T12:30
крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
память
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/05/1152198122_0:294:768:726_1920x0_80_0_0_782de6c2702dee0a4a095e5124454a8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.В апреле 1941 года Дмитрий Челядинов был призван в Красную Армию. Участвовал в боях на Киевском направлении, защищал Северный Кавказ: сражался под Моздоком, Орджоникидзе, Туапсе, Черноморском. Был дважды ранен.Батарея, которой командовал старший лейтенант Челядинов, уничтожила десятки вражеских пулеметов, орудий, сотни солдат и офицеров.Первую награду – орден Красной Звезды – получил 8 июля 1943 года за умелое руководство взводом, решительность и отвагу в боях с немецкими фашистами.Особую беспредельную преданность Родине, бесстрашие и отвагу старший лейтенант Челядинов показал в боях на Керченском полуострове в ноябре 1943 года.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Челядинову Дмитрию Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.Челядинов погиб 5 января 1944 года в боях за город-герой Керчь. Похоронен на горе Митридат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/05/1152198122_0:222:768:798_1920x0_80_0_0_b9fcc9fe16521705f6e60088c5782bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, память, общество, новости крыма
В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза

В Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова

12:30 05.01.2026
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
В Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
"Для сегодняшних солдат и офицеров, стоящих на защите Крыма, подвиг Дмитрия Алексеевича, павшего при освобождении полуострова от фашистов, служит примером. Великую цену заплатил советский народ за освобождение города Керчи и всего Крымского полуострова. Пока мы помним – эти бойцы живы", - отметили на митинге.
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
В Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
В Крыму почтили память погибшего при освобождении Керчи артиллериста Дмитрия Челядинова
В апреле 1941 года Дмитрий Челядинов был призван в Красную Армию. Участвовал в боях на Киевском направлении, защищал Северный Кавказ: сражался под Моздоком, Орджоникидзе, Туапсе, Черноморском. Был дважды ранен.
Батарея, которой командовал старший лейтенант Челядинов, уничтожила десятки вражеских пулеметов, орудий, сотни солдат и офицеров.
Первую награду – орден Красной Звезды – получил 8 июля 1943 года за умелое руководство взводом, решительность и отвагу в боях с немецкими фашистами.
Особую беспредельную преданность Родине, бесстрашие и отвагу старший лейтенант Челядинов показал в боях на Керченском полуострове в ноябре 1943 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Челядинову Дмитрию Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Челядинов погиб 5 января 1944 года в боях за город-герой Керчь. Похоронен на горе Митридат.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Великая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеПамятьОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Гренландия нужна США: на что способен Трамп после операции в Венесуэле
13:05Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
12:58Россиянин попался на финансировании терроризма
12:43Армия России нанесла удары по Украине – что поражено
12:30В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза
12:21Грабовское в Сумской области перешло под контроль России
12:14Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
12:02Рейд в Севастополе открыт
11:56Регионы получат 9 млрд на лечение редких заболеваний
11:32Переехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России
11:24В трех областях и одном городе Украины наступил блэкаут
11:15Грузовой поезд сошел с рельсов в Амурской области – что известно
11:06Крымский мост сейчас – очередь выросла в шесть раз
11:00Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день
10:59Путин заявил о большой победе России
10:46Нападение США на Венесуэлу: есть ли у Трампа шансы остаться у власти
10:33Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
10:24Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли из Крыма в Москву
10:10В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение
09:40Пять человек спасены на пожарах в Крыму в новогодние праздники
Лента новостейМолния