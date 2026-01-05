В Крыму почтили память освобождавшего Керчь Героя Советского союза

https://crimea.ria.ru/20260105/v-krymu-pochtili-pamyat-osvobozhdavshego-kerch-geroya-sovetskogo-soyuza-1152198405.html

В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма прошел митинг в честь Героя Советского Союза Дмитрия Челядинова. В одноименном селе память Героя почтили военнослужащие 115-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.В апреле 1941 года Дмитрий Челядинов был призван в Красную Армию. Участвовал в боях на Киевском направлении, защищал Северный Кавказ: сражался под Моздоком, Орджоникидзе, Туапсе, Черноморском. Был дважды ранен.Батарея, которой командовал старший лейтенант Челядинов, уничтожила десятки вражеских пулеметов, орудий, сотни солдат и офицеров.Первую награду – орден Красной Звезды – получил 8 июля 1943 года за умелое руководство взводом, решительность и отвагу в боях с немецкими фашистами.Особую беспредельную преданность Родине, бесстрашие и отвагу старший лейтенант Челядинов показал в боях на Керченском полуострове в ноябре 1943 года.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему лейтенанту Челядинову Дмитрию Алексеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.Челядинов погиб 5 января 1944 года в боях за город-герой Керчь. Похоронен на горе Митридат.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

