В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Сильный туман ожидается в Симферополе в понедельник, 5 января. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС предупредили о риске роста количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам и надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

