В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение
В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 05.01.2026
В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение
Сильный туман ожидается в Симферополе в понедельник, 5 января. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T10:10
2026-01-05T10:15
крым
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Сильный туман ожидается в Симферополе в понедельник, 5 января. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС предупредили о риске роста количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.Спасатели призывают жителей и гостей Крыма не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам и надевать одежду со светоотражающими элементами.Водителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
крым, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, симферополь
В Крыму объявлено новое экстренное предупреждение

В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за сильного тумана

10:10 05.01.2026 (обновлено: 10:15 05.01.2026)
 
© Telegram Галина ОгневаТуман в Алуште
Туман в Алуште
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Сильный туман ожидается в Симферополе в понедельник, 5 января. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Утром и в первой половине дня в Симферополе ожидается туман при видимости 200-500 метров", - предупредили спасатели.
В МЧС предупредили о риске роста количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднении движения транспорта на дорогах, особенно на участках горных перевалов.
Спасатели призывают жителей и гостей Крыма не выходить в горы и леса, аккуратно передвигаться по улицам и дорогам и надевать одежду со светоотражающими элементами.
Водителям необходимо быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
КрымКрымская погодаПогода в КрымуШтормовое предупреждениеГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСимферополь
 
