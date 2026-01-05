https://crimea.ria.ru/20260105/udary-po-ukraine-segodnya-razbita-energeticheskaya-infrastruktura-1152192419.html

Удары по Украине сегодня: разбита энергетическая инфраструктура

Удары по Украине сегодня: разбита энергетическая инфраструктура

Ночью 5 января ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ночью 5 января ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.По данным украинской службы по ЧС, взрыв зафиксирован в Оболонском районе Киева.Серия взрывов прогремела и в Чернигове, сообщают украинские СМИ. Уточняется, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Полностью обесточен город Славутич.Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольно Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.За последнюю неделю 2025 года ВС РФ нанесли по Украине один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия успешно наступает на всех направлениях – ГенштабЗеленский сделал заявление после ударов по ОдессеНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники

