Удары по Украине сегодня: разбита энергетическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Ночью 5 января ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове. РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ночью 5 января ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.По данным украинской службы по ЧС, взрыв зафиксирован в Оболонском районе Киева.Серия взрывов прогремела и в Чернигове, сообщают украинские СМИ. Уточняется, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Полностью обесточен город Славутич.Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольно Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.За последнюю неделю 2025 года ВС РФ нанесли по Украине один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ.Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Ночью 5 января ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. Взрывы прозвучали в Киевской области и Чернигове.
"В столице работают силы ПВО", - предупредил утром в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По данным украинской службы по ЧС, взрыв зафиксирован в Оболонском районе Киева.
Серия взрывов прогремела и в Чернигове, сообщают украинские СМИ. Уточняется, что повреждена ТЭЦ в Чернигове. Полностью обесточен город Славутич.
Кроме того, сотни взрывов прогремели в подконтрольно Киеву части Запорожской области, сообщил глава местной военной администрации Иван Федоров.
За последнюю неделю 2025 года ВС РФ нанесли по Украине один массированный и шесть групповых ударов возмездия, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям, объектам топливно-энергетического комплекса и инфраструктуре ВСУ.
Ранее профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов высказал мнение, что зима 2025-2026 годов станет самой тяжелой для украинцев за весь период СВО из-за критической ситуации в энергетике и очередного витка роста цен на "коммуналку", но это не станет решающим фактором для смены политического режима в Киеве.
