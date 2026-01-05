https://crimea.ria.ru/20260105/u-krymskogo-mosta-nachala-rasti-ochered-1152193186.html
У Крымского моста начала расти очередь
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала образовываться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
09:01 05.01.2026 (обновлено: 09:28 05.01.2026)