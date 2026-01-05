https://crimea.ria.ru/20260105/tyazhelo-ranennogo-v-khorlakh-rebenka-perevezli-iz-kryma-v-moskvu-1152193694.html

Тяжело раненного в Хорлах ребенка перевезли из Крыма в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Пострадавший при атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь ребенок в тяжелом состоянии доставлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ из Крыма. Об этом сообщила пресс-служба РДКБ Минздрава России в Москве в Telegram.Ранее медицинская помощь пациенту была оказана в медицинских организациях Херсонской области и Республики Крым. В понедельник ребенок был транспортирован в Москву в сопровождении специалистов службы медицины катастроф и госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.В ближайшее время мультидисциплинарная команда определит дальнейшую тактику лечения и необходимость проведения хирургического вмешательства.Как сообщали в минздраве Крыма, по состоянию на 4 января в медицинских организациях Республики Крым продолжают лечение 11 пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области. Состояние одного взрослого пациента по-прежнему оценивается как тяжелое.Атака ВСУ на Хорлы Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Первоначально сообщалось о 24 погибших, пострадали более 50 человек. Затем число погибших выросло до 28. Многие сгорели заживо. СК возбудил уголовное дело о теракте.В пятницу в Крым доставили еще пятерых раненых в результате атаки боевиков ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, на данный момент в медицинских организациях республики находятся 14 пострадавших.Губернатор Херсонской области доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в связи с терактом ВСУ в Хорлах. Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах при ударе ВСУ погибла одинокая мать пятерых детейВ Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиЗахарова сравнила удар ВСУ по Херсонщине с сожжением жителей Хатыни

