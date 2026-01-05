https://crimea.ria.ru/20260105/tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-o-venesuele-i-prigrozil-kolumbii-1152191359.html
Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии
Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро страной управляют США. Подобная участь может ожидать и Колумбию, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T07:12
2026-01-05T07:12
2026-01-05T07:12
Венесуэлой сейчас управляют США – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро страной управляют США. Подобная участь может ожидать и Колумбию, заявил американский президент Дональд Трамп.
Кто управляет Венесуэлой
Он назвал Венесуэлу "мертвой" страной, которую должна восстановить Америка.
"Выборы состоятся в правильный момент. Главное, что нужно сделать, это исправить ситуацию. Страна находится в плачевном состоянии. Денег нет", - цитирует Трампа РИА Новости.
И добавил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в ее инфраструктуру. Кроме того, США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе.
"Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу, и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы", — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос журналиста о том, кто сейчас управляет Венесуэлой.
Трамп также назвал очень насильственной американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Она (операция - ред.) была такой быстрой и жестокой. Это было очень насильственным, но мы действовали очень эффективно", - сообщил и добавил, что Мадуро "немедленно" сдался войскам США.
После этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к американскому лидеру, отметив, что регион в целом заслуживает мира и диалога, а не войны.
"Мы считаем приоритетной задачей выстраивание сбалансированных и уважительных международных отношений, как между США и Венесуэлой, так и между Венесуэлой и государствами региона, основанных на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела. Именно эти принципы лежат в основе нашей дипломатии во взаимодействии со всеми странами мира. Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны", - написала она в своем Telegram-канале.
Угрозы Колумбии
При этом Трамп пригрозил Колумбии подобной операцией.
"Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он недолго будет этим заниматься. У него есть кокаиновые заводы и фабрики по производству кокаина. Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США", - сообщил он журналистам.
В ответ на это заявление президент Колумбии Густаво Петро призвал Трампа прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес.
"Решительно отвергаю заявления Трампа, происходящие от неосведомленности. Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле - ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп", - призвал Петро.
Военная операция США в Венесуэле
В столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу прогремела серия взрывов
. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.
МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США
в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны. В стране ввели чрезвычайное положение.
Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили
и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом
в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро
и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.
МИД России осудил
акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.
