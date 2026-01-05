https://crimea.ria.ru/20260105/tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-o-venesuele-i-prigrozil-kolumbii-1152191359.html

Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии

Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии - РИА Новости Крым, 05.01.2026

Трамп сделал новое заявление о Венесуэле и пригрозил Колумбии

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро страной управляют США. Подобная участь может ожидать и Колумбию, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 05.01.2026

2026-01-05T07:12

2026-01-05T07:12

2026-01-05T07:12

дональд трамп

сша

венесуэла

в мире

политика

внешняя политика

колумбия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150102619_373:0:1024:366_1920x0_80_0_0_347aa692bdf8ee06ef8eaa97c8f6587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро страной управляют США. Подобная участь может ожидать и Колумбию, заявил американский президент Дональд Трамп. Кто управляет ВенесуэлойОн назвал Венесуэлу "мертвой" страной, которую должна восстановить Америка. И добавил, что американские нефтяные компании очень хотят работать в Венесуэле и будут инвестировать в ее инфраструктуру. Кроме того, США рассматривают вопрос об открытии посольства в Каракасе.Трамп также назвал очень насильственной американскую военную операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.После этого исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес обратилась к американскому лидеру, отметив, что регион в целом заслуживает мира и диалога, а не войны.Угрозы КолумбииПри этом Трамп пригрозил Колумбии подобной операцией.В ответ на это заявление президент Колумбии Густаво Петро призвал Трампа прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес.Военная операция США в ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу прогремела серия взрывов. В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны. В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка. Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу - СМИМир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципахВ чем США обвиняют Мадуро

сша

венесуэла

колумбия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, венесуэла, в мире, политика, внешняя политика, колумбия, новости