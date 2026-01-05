Рейтинг@Mail.ru
Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году
В 2025 году в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По итогам прошлого года реабилитационную помощь получили более 14,8 тысяч пациентов, что на 14 % превышает показатель 2024 года, отметил Аксенов. Он добавил, что в Крыму с 2022 года реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в рамках которой современным оборудованием оснащено 10 медицинских организаций в Симферополе, Евпатории, Керчи, Евпатории, Красногвардейске, Феодосии и Сакском районе.Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она. Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила Рубель.
Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году

В больницы Крыма в 2025 году поступило 212 единиц нового оборудования – Аксенов

12:14 05.01.2026 (обновлено: 12:15 05.01.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеабилитация пациентов в Крыму
Реабилитация пациентов в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По итогам прошлого года реабилитационную помощь получили более 14,8 тысяч пациентов, что на 14 % превышает показатель 2024 года, отметил Аксенов.
Он добавил, что в Крыму с 2022 года реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в рамках которой современным оборудованием оснащено 10 медицинских организаций в Симферополе, Евпатории, Керчи, Евпатории, Красногвардейске, Феодосии и Сакском районе.
"Всего поставлено 480 единиц медицинского оборудования, из них 212 – в 2025 году. Это позволяет существенно увеличить эффективность реабилитации, расширить возможности для восстановления утраченных функций у пациентов после травм, различных операций и перенесенных заболеваний", - написал глава региона в Telegram.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она. Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила Рубель.
