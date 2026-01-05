https://crimea.ria.ru/20260105/skolko-oborudovaniya-poluchili-bolnitsy-kryma-v-2025-godu-1152197672.html

Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году

Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году - РИА Новости Крым, 05.01.2026

Сколько оборудования получили больницы Крыма в 2025 году

В 2025 году в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.01.2026

2026-01-05T12:14

2026-01-05T12:14

2026-01-05T12:15

крым

сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

больница

медицина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/05/1152197271_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_57d83f7f4bd8cd28f63e5c667bac56db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В 2025 году в больницы Крыма поступило 212 единиц медицинского оборудования, что позволило нарастить оказание реабилитационной помощи на 14 процентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По итогам прошлого года реабилитационную помощь получили более 14,8 тысяч пациентов, что на 14 % превышает показатель 2024 года, отметил Аксенов. Он добавил, что в Крыму с 2022 года реализуется региональная программа "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", в рамках которой современным оборудованием оснащено 10 медицинских организаций в Симферополе, Евпатории, Керчи, Евпатории, Красногвардейске, Феодосии и Сакском районе.Ранее председатель комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель сообщила, что 2025-й год стал завершающим в работе по совершенствованию здравоохранения в сельской местности Крыма. Сегодня в сельской местности Крыма заменены на новые или отремонтированы практически все ФАПы и лаборатории, отметила она. Следующим этапом работы станет модернизация поликлиник и стационаров, добавила Рубель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на Пневматике открыли новую поликлиникуКак в новогодние праздники будут работать медучреждения КрымаВ Ялте построят новый корпус реабилитационного центра

https://crimea.ria.ru/20260104/kakikh-vrachey-ochen-ne-khvataet-v-krymu-i-kak-ispravlyayut-situatsiyu-1151533432.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, больница, медицина, общество