Россиянин попался на финансировании терроризма

Житель Пензенской области задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. РИА Новости Крым, 05.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Житель Пензенской области задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.Отмечается, что 44-летний мужчина осуществил 19 переводов на финансовые реквизиты данной террористической организации на общую сумму более 100 тысяч рублей.Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.2 декабря Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма.Как ранее предупреждал адвокат Тейфук Гафаров, крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ваши деньги спонсируют террористов": в Севастополе обманули пенсионеровМошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"В России хотят ввести "период охлаждения" при выдаче кредитов

Новости

