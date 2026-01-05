Рейтинг@Mail.ru
Россиянин попался на финансировании терроризма - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Россиянин попался на финансировании терроризма
Россиянин попался на финансировании терроризма - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Россиянин попался на финансировании терроризма
Житель Пензенской области задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. РИА Новости Крым, 05.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Житель Пензенской области задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.Отмечается, что 44-летний мужчина осуществил 19 переводов на финансовые реквизиты данной террористической организации на общую сумму более 100 тысяч рублей.Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.2 декабря Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма.Как ранее предупреждал адвокат Тейфук Гафаров, крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.
пензенская область, терроризм, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, антитеррор, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Житель Пензенской области задержан по подозрению в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
Отмечается, что 44-летний мужчина осуществил 19 переводов на финансовые реквизиты данной террористической организации на общую сумму более 100 тысяч рублей.
"Установлено, что злоумышленник, располагая информацией о признании деструктивного движения на территории России террористической организацией, поддерживал посредством сети интернет контакты с ее участниками за рубежом, в том числе на территории Украины", - пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
2 декабря Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, направленный на противодействие финансированию терроризма.
Как ранее предупреждал адвокат Тейфук Гафаров, крымчане рискуют быть привлеченными по статье Уголовного кодекса РФ, в том числе о финансировании терроризма, в случае перевода денег на счета неизвестных лиц.
