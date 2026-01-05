https://crimea.ria.ru/20260105/reyd-v-sevastopole-zakryt-tretiy-raz-za-den-1152194655.html
Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день
Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день - РИА Новости Крым, 05.01.2026
Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день
В Севастополе третий раз за утро понедельника остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 05.01.2026
2026-01-05T11:00
2026-01-05T11:00
2026-01-05T11:00
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_16d35d520e157ee117acc7b71a0f0946.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за утро понедельника остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. После ночи простоя из-за ухудшения погоды рейд был открыт в понедельник в 6:33 и спустя час морской транспорт снова остановили. Ограничения действовали 20 минут. Спустя три часа рейд в городе снова закрыли.Для севастопольцев и гостей города запускают компенсационные маршруты – автобусы будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова. Причины приостановки морского сообщения не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785782_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_20e0b2b5c479c2eebc016e053ff10937.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Рейд в Севастополе закрыт третий раз за день
В Севастополе третий раз за день закрыли рейд